НБУ за результатами стрес-тестів дав ще 9 місяців для досягнення достатності капіталу 9 з 21 найбільших банків

Підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу за результатами вперше проведених з початку війни стрес-тестів встановлено для дев'яти з 21 найбільших українських банків, які сукупно мають 18% чистих активів сектору, їм надано додатково дев'ять місяців - до кінця вересня 2026 року, щоб це зробити, повідомив на сайті Національний банк України (НБУ).

"Водночас серед них три банки - два державних і один приватний - із сукупною часткою 13% активів банківського сектору мають потребу в капіталі лише за несприятливим сценарієм", - зазначається у повідомлені.

Згідно з ним, три банки з підвищеною вимогою до достатності капіталу за базовим сценарієм вже мають достатній рівень капіталу, який їм необхідно буде утримувати. Ще три банки, які мають підвищити достатність капіталу до необхідного рівня за базовим сценарієм, мають лише 3% активів сектору, решта вже має достатні показники капіталізації.

"Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році", - наголосив НБУ.

Він додав, що порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу. За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за усіх сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал для системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії.

"Банківський сектор є достатньо стійким та капіталізованим. Банки, що формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати кредитувати та залишатися платоспроможними навіть в умовах глибокої та тривалої кризи", - підсумував регулятор.

Він нагадав, що цьогорічна оцінка стійкості банків традиційно складалася з оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, яка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх 60 банків; екстраполяції результатів оцінки якості активів (за потреби) та стрес-тестування (за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями) 21 найбільшого банку, які акумулюють понад 90% активів сектору.

Зазначається також, що результати оцінки якості активів підтвердили коректність оцінки банками розміру кредитного ризику (пруденційних резервів). Загалом аудиторами здійснено несуттєві коригування кредитного ризику для 14 з 39 банків. Вони не мали впливу на показники достатності капіталу більшості банків, які проходили лише оцінку якості активів. Лише одному з таких банків за результатами оцінки стійкості було встановлено необхідний рівень капіталу вищий за мінімальний рівень.

Нацбанк вказав, що постановою від 27 серпня 2025 року №101 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році" подовжив строк виконання заходів для досягнення необхідних рівнів нормативів достатності капіталу за несприятливим сценарієм до кінця вересня 2026 року.

"Тож фінансові установи матимуть змогу вирішити проблеми, що призвели до встановлення підвищених вимог до капіталу за результатами стрес-тестування, або наростити капітал", - зауважив регулятор.

Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості в розрізі банків буде оприлюднено наприкінці грудня 2025 року, уточнив він.