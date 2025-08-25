Авторизация

Чистий прибуток банків України за 7 міс.-2025 скоротився на 1,2%

 

Банки України за січень-липень 2025 року отримали 95,50 млрд грн чистого прибутку, що на 1,2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомив Національний банк України.

Згідно з його даними, чистий процентний дохід зріс на 14,3% - до 151,74 млрд грн, чистий комісійний - на 12%, до 35,41 млрд грн.

В той же час результат від переоцінки ОВДП та від операцій купівлі-продажу валюти скоротився на 28,1% - до 17,24 млрд грн, а загальні адміністративні витрати зросли на 20,8% - до 72,24 млрд грн, інші операційні витрати - на 15,5%, до 11,92 млрд грн.

Окрім того, якщо за 7 місяців минулого року банки збільшили відрахування в резерви всього на 0,38 млрд грн, то за 7 місяців цього року - на 4,93 млрд грн.

В липні чистий прибуток українських банків склав 14,42 млрд грн, що на 1,9% гірше за показник липня-2024. Хоча чистий процентний дохід зріс на 14,9% - до 22,84 млрд грн, чистий комісійний - на 18,3%, до 5,30 млрд грн, але результат від переоцінки ОВДП та від операцій купівлі-продажу валюти впав в три рази - до 1,77 млрд грн.

Тож навіть розформування у липні резервів на 0,24 млрд грн не змогло завадити зменшенню чистого прибутку порівняно із липнем минулого року.

В загальній структурі доходів та витрат банків за 7 місяців цього року частка процентних доходів зросла до 70,8% з 68,7% торік, тоді як частка процентних витрат зменшилася до 33,6% з 34,5%.

Щодо частки комісійних доходів, то вона також збільшилася за січень-липень цього року до 21,3% з 21,0% за січень-липень минулого року за зменшення частки комісійних витрат до 14,5% до 15%.

Водночас частка загальних адміністративних витрат зросла до 31,2% з 29,9%.

Як повідомлялося, платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,69 млрд грн чистого прибутку, що на 24,6% більше за показник 2023 року.

В минулому році, як і у 2023 році ставка податку на прибуток банків восени була збільшена до 50% заднім числом на весь рік, тоді як на цей рік вона складає 25%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

