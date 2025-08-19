Фінансові новини
19.08.25
- 20:37
Українські банки заробили 78 мільярдів прибутку за пів року, але це менше, ніж торік, – НБУ
17:30 19.08.2025 |
Платоспроможні банки за перше півріччя 2025 року отримали 78 млрд грн чистого прибутку, що на 1,1% нижче показника за перше півріччя минулого року. У ІІ кварталі прибуток скоротився порівняно з попереднім кварталом на 2,1%.
Кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків протягом зазначеного періоду. З огляду на зростання дохідності кредитів чиста процентна маржа збільшилася до 7,5%, а чистий процентний дохід банків зріс на 14,2% в річному вимірі.
Тривало зростання чистого комісійного доходу - показник збільшився на 10,9% у річному вимірі за рахунок доходів від обслуговування платіжних операцій. Дещо підвищився позитивний результат переоцінки ОВДП.
Водночас зросли основні складові операційних витрат, що дещо послабило операційну ефективність. Співвідношення операційних витрат і операційного доходу (CIR) погіршилося до 40,1% порівняно з 36,5% у першому півріччі минулого року.
Отриманий прибуток підтримує капітал банків, даючи змогу надалі виконувати регуляторні вимоги в межах інтеграції з ЄС. На початок липня сектор успішно виконав норматив регулятивного капіталу на рівні 10%, лише один малий банк порушив норматив достатності капіталу.
З вересня банки дотримуватимуться коефіцієнта левериджу на рівні не менше 3%. За тестовими розрахунками лише один невеликий банк ризикує порушити цей норматив. Також попередні результати оцінки стійкості банків свідчать про стійкість системи в цілому. Окремі фінустанови виконуватимуть програми капіталізації або реструктуризації для підвищення своєї стійкості до можливих криз.
Нагадаємо, що за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.
