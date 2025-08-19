Фінансові новини
Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО
14:18 19.08.2025 |
Верховна Рада прийняла за основу доопрацьований законопроєкт №13007-д щодо врегулювання окремих питань та розширення повноважень Нацбанку України (НБУ) і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) для ефективнішого виведення проблемних банків з ринку та посилення захисту вкладників.
"Його головна мета - зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників", - нагадав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Телеграм-каналі у вівторок.
За словами очільника комітету, завдяки законопроєкту посилюється захист інтересів вкладників і кредиторів - удосконалюються інструменти повернення коштів у разі банкрутства банку.
Законопроєкт покликаний зробити виведення проблемних банків з ринку чіткішим і менш затратним, Він надасть більше повноважень НБУ як забезпеченому кредитору, запровадить механізм взаємодії між неплатоспроможними та приймаючими банками, удосконалить обмін інформацією між НБУ та ФГВФО, зокрема щодо банківської таємниці.
Крім того, підвищуються вимоги до капіталу банків - згідно з нормами ЄС, а також покращується регулювання у сфері кіберзахисту, грошового обігу та спільного інвестування.
