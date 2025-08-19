Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рожкова: Найкраще працювалося з Гонтаревою і Смолієм. У Пишного інша модель керівництва

 

Колишня перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, яка входила до складу правління НБУ протягом дев'яти років при чотирьох керівниках й пішла з посади минулого тижня, розповіла, що їй працювалося найкраще за часів Валерії Гонтаревої та Якова Смолія. Про це вона сказала в інтерв'ю NV Бізнес.

"Я працювала в НБУ і при Стельмасі у 2009 році. Це був короткий, але важливий період, що дав перше уявлення про роботу регулятора", - сказала вона.

"Найкомфортніше мені працювалося з Валерією Гонтаревою та Яковом Смолієм. Їхній стиль управління був дуже відкритим, демократичним. У нас була атмосфера довіри, конструктивних дискусій, поваги до професійної думки. Ніхто не грав у підкилимні ігри, не було внутрішньої конкуренції. Це дозволяло зосередитися на реформах і досягати результатів", - розповіла Рожкова.

Гонтарева була головою НБУ у 2014-2018 роках, Смолій - у 2018-2020 роках.

У липні 2020 року на посаду голови правління НБУ прийшов Кирило Шевченко.

"З Кирилом Шевченком все було по-іншому. У нас із ним трохи не склалося співпрацювати. Стиль у нього, на мою думку, був авторитарним. Можливо, це одна із причин", - сказала Рожкова.

У жовтні 2022 року Шевченко звільнився з посади голови НБУ нібито за станом здоров'я та виїхав за кордон. Наступного дня йому повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку, а потім оголосили у міжнародний розшук.

Замість Шевченка головою НБУ став Андрій Пишний.

"Андрій Пишний теж обрав вертикальну, централізовану модель керівництва. Водночас не можна не сказати про його стратегічне бачення і бажання залишити спадщину. Але для мене важлива командна робота, можливість вільно висловлювати свою думку. Це не про конфлікти, а про цінності", - сказала Рожкова.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес