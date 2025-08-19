Фінансові новини
Рожкова: Найкраще працювалося з Гонтаревою і Смолієм. У Пишного інша модель керівництва
23:43 18.08.2025 |
Колишня перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, яка входила до складу правління НБУ протягом дев'яти років при чотирьох керівниках й пішла з посади минулого тижня, розповіла, що їй працювалося найкраще за часів Валерії Гонтаревої та Якова Смолія. Про це вона сказала в інтерв'ю NV Бізнес.
"Я працювала в НБУ і при Стельмасі у 2009 році. Це був короткий, але важливий період, що дав перше уявлення про роботу регулятора", - сказала вона.
"Найкомфортніше мені працювалося з Валерією Гонтаревою та Яковом Смолієм. Їхній стиль управління був дуже відкритим, демократичним. У нас була атмосфера довіри, конструктивних дискусій, поваги до професійної думки. Ніхто не грав у підкилимні ігри, не було внутрішньої конкуренції. Це дозволяло зосередитися на реформах і досягати результатів", - розповіла Рожкова.
Гонтарева була головою НБУ у 2014-2018 роках, Смолій - у 2018-2020 роках.
У липні 2020 року на посаду голови правління НБУ прийшов Кирило Шевченко.
"З Кирилом Шевченком все було по-іншому. У нас із ним трохи не склалося співпрацювати. Стиль у нього, на мою думку, був авторитарним. Можливо, це одна із причин", - сказала Рожкова.
У жовтні 2022 року Шевченко звільнився з посади голови НБУ нібито за станом здоров'я та виїхав за кордон. Наступного дня йому повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку, а потім оголосили у міжнародний розшук.
Замість Шевченка головою НБУ став Андрій Пишний.
"Андрій Пишний теж обрав вертикальну, централізовану модель керівництва. Водночас не можна не сказати про його стратегічне бачення і бажання залишити спадщину. Але для мене важлива командна робота, можливість вільно висловлювати свою думку. Це не про конфлікти, а про цінності", - сказала Рожкова.
