Нацбанк пропонує оновити Положення про BankID

Національний банк України виніс на публічне обговорення зміни до Положення про систему BankID НБУ з метою приведення його норм у відповідність до вимог європейського законодавства про електронну ідентифікацію та довірчі послуги.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

Серед ключових пропозицій регулятора - запровадити поняття "послуга електронної ідентифікації системи BankID НБУ" та врегулювати порядок її надання. Планується розширити перелік користувачів системи, включивши до нього фізичних осіб-підприємців.

НБУ також пропонує уточнити, що обов'язковою умовою використання системи користувачем є його відкритий рахунок у абонента-ідентифікатора. Зазначається, що можливість використання системи залежатиме від способу ідентифікації та верифікації користувача, а відносини між абонентами-ідентифікаторами та користувачами регулюватимуться договорами з вимогами, визначеними рішеннями Ради системи BankID НБУ.

Передбачається унормувати дії надавача послуг електронної ідентифікації до надання послуги та розширити перелік його обов'язків відповідно до вимог закону. Зокрема, надавачі послуг повинні будуть передбачити в договорах з користувачами їхні обов'язки щодо забезпечення конфіденційності облікових даних, невідкладного повідомлення про компрометацію доступу, проходження процедури актуалізації даних та інформування про зміни даних користувача.

Регулятор пропонує посилити вимоги до забезпечення багатофакторної автентифікації користувачів шляхом обов'язкового застосування динамічної автентифікації, підвищити вимоги щодо інформаційної безпеки та уточнити вимоги до оброблення електронних запитів на дистанційну ідентифікацію.

Крім того, передбачається зобов'язати надавачів послуг електронної ідентифікації розробити, затвердити та виконувати план припинення надання послуг, який містить порядок припинення, строки повідомлення користувачів та НБУ, а також правила зберігання й знищення документів та електронних даних.

З метою розширення переліку послуг регулятор пропонує врегулювати право закладів освіти публічного права використовувати систему на некомерційних умовах для виконання своїх функцій.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 25 серпня 2025 року включно.

Як повідомлялося, система BankID НБУ дозволяє користувачам ідентифікуватися на різних онлайн-платформах через інтернет-банкінг без необхідності створювати окремі облікові записи для кожного сервісу.