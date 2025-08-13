Фінансові новини
В Україні запустили «Дія.Картку» для отримання державних виплат
13:21 13.08.2025 |
В Україні запустили мультирахункову "Дія.Картку", яку можна створити у смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки партнерів: "ПриватБанк", Monobank та "Кредит Дніпро". На неї українці зможуть отримувати державні виплати.
Новою послугою у "Дія" можуть скористатися особи від 18 років. Для цього достатньо мати паспорт на РНОКПП.
Як у своєму Telegram-каналі розповідає Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, "Дія.Картка" працюватиме для всіх державних виплат та послуг, а перелік банків партнерів згодом поповнюватимуть.
Наразі на "Дія.Картка" можна отримати наступні виплати: "єКнига", "єМалятко", військові облігації, "Ветеранський спорт", допомогу по безробіттю, допомогу ВПО, виплату пенсій, допомогу від міжнародних організацій та інші.
Невдовзі на картку також можна буде отримувати виплати за програмою "Пакунок школяра". Програми національного кешбеку та "єВідновлення" продовжать працювати окрему та не входитимуть до мультирахункової картки.
|
|
ТЕГИ
