НБУ повідомив, скільки платіжних операцій здійснили українці за пів року

В Україні у першому півріччі 2025 року бізнес і населення здійснили понад 1,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету (як у межах України, так і транскордонних).

Про це повідомляє Національний банк.

Зазначається, що в Україні ці послуги надавали 60 банків та дві небанківські фінансові установи.

За даними НБУ, за перше півріччя 2025 року із застосуванням кредитового трансферу було здійснено:

* в межах України - 1 611,8 млн платіжних операцій на суму понад 22 510,95 млрд грн;

* в Україну - 5,5 млн платіжних операцій на суму 32,68 млрд доларів США в екв.;

* з України - 1,1 млн платіжних операцій на суму 40,71 млрд доларів США в екв.

За цей же період здійснено 1,1 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 7,1 млрд грн, повідомляє Нацбанк.

Йдеться, що за півроку найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1 322,6 млн, або 82,06% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків бізнесів: 20 876,09 млрд грн, або 92,74% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 4,3 млн операцій, або 76,88% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених в Україну із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас 30,92 млрд доларів США в екв, або 94,61% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло з-за кордону на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (45,34%), Швейцарії (21,64%), Сполучених Штатів Америки (11,3%), зазначає НБУ.

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,6 млн на суму 40,47 млрд доларів США в екв. Це становить 51,0% від загальної кількості та 99,41% від загальної суми таких платіжних операцій. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,81%), Швейцарії (10,65%) та Великобританії (6,78%), за даними НБУ.