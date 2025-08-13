Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ повідомив, скільки платіжних операцій здійснили українці за пів року

 

В Україні у першому півріччі 2025 року бізнес і населення здійснили понад 1,6 млрд платіжних операцій, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету (як у межах України, так і транскордонних).

Про це повідомляє Національний банк.

Зазначається, що в Україні ці послуги надавали 60 банків та дві небанківські фінансові установи.

За даними НБУ, за перше півріччя 2025 року із застосуванням кредитового трансферу було здійснено:

* в межах України - 1 611,8 млн платіжних операцій на суму понад 22 510,95 млрд грн;
* в Україну - 5,5 млн платіжних операцій на суму 32,68 млрд доларів США в екв.;
* з України - 1,1 млн платіжних операцій на суму 40,71 млрд доларів США в екв.

За цей же період здійснено 1,1 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 7,1 млрд грн, повідомляє Нацбанк.

Йдеться, що за півроку найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1 322,6 млн, або 82,06% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків бізнесів: 20 876,09 млрд грн, або 92,74% від загальної суми.

На користь фізичних осіб в Україну з-за кордону за цей період надійшло 4,3 млн операцій, або 76,88% від загальної кількості платіжних операцій, здійснених в Україну із застосуванням кредитового трансферу.

Водночас 30,92 млрд доларів США в екв, або 94,61% від загальної суми платіжних операцій, ініційованих із використанням кредитового трансферу, надійшло з-за кордону на користь суб'єктів господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами). Найбільше коштів в Україну надходило з країн ЄС (45,34%), Швейцарії (21,64%), Сполучених Штатів Америки (11,3%), зазначає НБУ.

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,6 млн на суму 40,47 млрд доларів США в екв. Це становить 51,0% від загальної кількості та 99,41% від загальної суми таких платіжних операцій. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,81%), Швейцарії (10,65%) та Великобританії (6,78%), за даними НБУ.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4268
  0,0222
 0,05
EUR
 1
 48,0758
  0,1211
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0959  0,02 0,06 41,6196  0,04 0,10
EUR 47,8274  0,17 0,36 48,4941  0,18 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3800  0,07 0,18 41,3950  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес