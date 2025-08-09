Фінансові новини
Високий суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго за позовом НБУ
23:48 08.08.2025 |
Високий суд Англії та Уельсу 11 липня видав наказ про арешт "певних активів" колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго, повідомила пресслужба Національного банку в п'ятницю.
"Попри шалений спротив колишніх власників неплатоспроможних банків, зокрема шляхом затягування справ у судах і маніпуляцій, Національний банк веде системну роботу з повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, зокрема й банку "Фінанси та кредит". Ми вітаємо рішення Високого суду Англії та Уельсу як ще один крок на шляху досягнення цієї мети", - прокоментував голова Національного банку України Андрій Пишний.
Рішення лондонського суду ухвалене для забезпечення позову НБУ про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2019 року.
Тоді НБУ виграв позов про стягнення з Жеваго 1,54 млрд грн для погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування.
