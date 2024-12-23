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Борг уряду банкам за компенсацією програми «5-7-9» сягнув 10 млрд грн, ця програма та «єОселя» потребують подальшого калібрування - НБУ

 

Заборгованість уряду перед банками з компенсації пільгових відсоткових ставок у межах державної програми "5-7-9" за підсумками 2024 року становитиме приблизно 10 млрд грн порівняно із 7 млрд грн 2023-го, програма потребує переорієнтації на проєкти, які найбільше потребують фінансування, ідеться в грудневому звіті про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ).

Крім того, згідно зі звітом, переглянути умови необхідно також у держпрограмі "єОселя".

"З огляду на поліпшення ринкових умов, державна підтримка вже втратила визначальну роль для кредитування. Крім того, оператори держпрограм часто стикаються з нестачею фінансування, що унеможливлює стабільність підтримки. Відповідно, державні програми підтримки кредитування, насамперед "Доступні кредити 5-7-9%" і "єОселя", потребують перегляду", - йдеться в грудневому звіті про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ).

Зокрема, центробанк прогнозує, що рівень заборгованості влади перед банками з компенсації ставок у межах "5-7-9" у результаті 2024 року становитиме 10 млрд грн, тоді як на початку червня вона була на рівні 5,8 млрд грн, а за підсумками минулого року - 7 млрд грн.

"Це створює додаткову невизначеність для банків і позичальників, які беруть участь у програмі, і уповільнює її роботу. (...) Ключовим пріоритетом залишається ефективне використання доступних коштів і зниження боргу. Для цього потрібно зосередити обмежені ресурси на проєктах, які найбільше потребують підтримки, як-от інвестиційні", - зазначено у звіті.

Як зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час його презентації, програма "єОселя" також потребує подальших змін з метою спрямування підтримки тим сегментам і верствам населення, які найбільше цього потребують. Крім того, вона додала, що програма не повинна витісняти ринкові відносини.

"Укрфінжитло" (ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" - ІФ-У) має оновити свою стратегію і узгодити умови програми "єОселя" з нею. Оновлення стратегії вимагає й Експортно-кредитне агентство. Стратегії цих фінустанов мають сприяти адресній підтримці кредитування та відповідати цілям розвитку фінансового сектору", - наголошується у звіті.

На думку регулятора, основоположними принципами держпідтримки мають бути домінування ринкових механізмів кредитування та ефективне використання ресурсів. У зв'язку з цим ставки за субсидованими кредитами мають визначатися ринковими умовами, а коло реципієнтів субсидій повинно обмежуватися клієнтами, які потребують допомоги, з огляду на критичність їхньої ролі для економіки та зважаючи на наявні для них перешкоди щодо доступу до кредитів.

"Обсяги надання підтримки мають узгоджуватися з бюджетними планами. Будь-які зміни до програм мають передбачати чіткий механізм їхньої реалізації та достатній час для їхнього впровадження банками без перебоїв у роботі програм", - ідеться в документі, опублікованому в понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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