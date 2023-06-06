Зниження активності у сфері M&A сприяє консолідації інвестиційно-банківського сектору - FT

Низька активність на ринку злиттів і поглинань (M&A) в поточному році сприяє консолідації інвестиційно-банківського сектору, інтерес до інвестиційних бутіків і брокерів з боку великих гравців збільшується, пише газета Financial Times.

Спад активності на ринку M&A, що розпочався 2022 року, різко контрастує з динамікою, що відзначалася 2021 року, коли глобальний обсяг злиттів і поглинань сягнув рекордного рівня завдяки буму на ринку акцій, а також економічним стимулам, запровадженим у період пандемії COVID-19.

Згідно з даними Refinitiv, сукупний обсяг угод M&A у світі в першому кварталі 2023 року становив $550,5 млрд, що на 45% менше, ніж за той самий період роком раніше. Більш того, показник є найнижчим із першого кварталу 2013 року, що зумовлено спадом активності в умовах погіршення перспектив світової економіки, а також банківських проблем як у США, так і в Європі.

У квітні цього року Deutsche Bank оголосив про купівлю невеликого британського інвестбанку Numis, а в травні японська фінкомпанія Mizuho Financial Group придбала американський Greenhill&Co.

Експерти вважають, що за збереження несприятливого ділового середовища кількість угод з купівлі фінкомпаній, головним бізнесом яких є організація M&A та IPO, збільшиться.

Великі банки фіксують хороші прибутки на тлі підйому відсоткових ставок, і придбання інвестиційних бутиків або, наприклад, компаній сфери управління статками є для них хорошою можливістю для диверсифікації бізнесу.

Deutsche Bank купив Numis, прагнучи посилити свій інвестиційно-банківський бізнес, розраховуючи на відновлення активності M&A в найближчі роки. Найбільший банк Німеччини заплатив за Numis 410 млн фунтів стерлінгів, що було на 72% вище за ринкову вартість фінкомпанії, яка різко знизилася минулого року.

Mizuho, яка купила Greenhill за $550 млн, зробила це для розширення інвестиційно-банківських операцій у США, водночас вона заплатила за Greenhill удвічі більше за його ринкову ціну.

Інша японська фінкомпанія - Daiwa Securities - минулого тижня заявила, що також розглядає можливість придбання невеликої компанії, що спеціалізується на організації угод M&A.

"Обсяги угод залишаються низькими вже деякий час, - зазначає аналітик KBW Мет Мун. - Я вважаю, що невеликі приватні інвестиційні бутіки опинилися в тому становищі, коли вони дійсно розглядають можливість продажу бізнесу".

