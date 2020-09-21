Акции банков падают на фоне опасений из-за расследования консорциума журналистов - Bloomberg

Акции ряда международных банков падают на фоне опасений, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), пишет Bloomberg.

На минувших выходных ICIJ опубликовала анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.

Акции HSBC, одного из ключевых фигурантов расследования, на торгах в Гонконге в понедельник упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года - правда, помимо расследования ICIJ, негативный фон сформировали и новости из Китая, пишет Bloomberg.

Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%.

Оба банка после публикаций ICIJ заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль.

Также в расследовании фигурирует Barclays: как пишет со ссылкой на данные FinCEN ВВС, российский бизнесмен Аркадий Ротенберг "предположительно мог использовать банк для отмывания денег и ухода от санкций".