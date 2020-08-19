В НБУ рассказали, кто относится к категории «политически значимые лица», и почему их операции проверяют банки

После того, как в ассоциации риэлторов раскритиковали финансовый мониторинг, в НБУ объяснили, кто относится к категории "политически значимые лица", и почему их операции тщательно проверяются банками. Об этом сообщает НБУ.

В НБУ говорят, что для всех банков одной из категорий клиентов, которых они по умолчанию определяют как высокорисковых, являются PEP (Politically Exposed Persons) - политически значимые лица.

"Политически значимые лица (PEP) - лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, высокопоставленные судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и тому подобное.

Исчерпывающий перечень должностей можно найти в новом законе "О финансовом мониторинге" (статья 1)", - говорят в НБУ.

В Украине PEP, как и в большинстве стран мира, делятся на следующие категории:

* национальные общественные деятели,

* иностранные общественные деятели,

* общественные деятели международных организаций.

"Также к категории PEP принадлежат члены семьи государственных деятелей и связанные с ними лица (например, деловые и бизнес-партнеры).

Новый закон "О финансовом мониторинге" сократил перечень тех, кого считать членами семей. В этот перечень на сегодняшний день входят только самые близкие родственники", - уточняют в НБУ.

Также в НБУ обратили внимание на то, что по новому закону PEP это пожизненный статус, в то время как раньше лицо оставалось в категории публичных деятелей 3 года после увольнения. Это изменение связано с тем, что лицо, которое уже не занимает каких-либо государственных должностей, может продолжать влиять на органы власти и руководящих лиц страны.

Однако, закон разрешает банкам самим определять публичных деятелей к высокой категории риска. На это решение влияет множество факторов: влияние лица, его прошлые полномочия и связь с нынешними государственными деятелями.

"Также это зависит от тех банковских услуг и продуктов, которые PEP получает. Например, обслуживание PEP в рамках зарплатного проекта или получения пенсии не рисковое. Также банки могут не слишком глубоко погружаться в операции PEP, если их объем по всем открытым счетам не превышает 200 тыс. гривен за квартал.

Однако банки обязательно должны относить международных публичных деятелей к категории высокорисковых", - говорят в НБУ.

Операции PEP тщательно проверяются банками в связи с противодействием коррупции и подкупам чиновников.

Зачастую банки используют для проверки публичные базы (реестр НАЗК, бесплатный реестр pep.org.ua, коммерческие ресурсы) и международные коммерческие базы.

Собственной базы PEP у Национального банка нет, так как это создание единого государственного реестра PEP нарушает международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Если вы подпадаете под категорию, банк потребует у вас соответствующие документы, подтверждающие происхождение денежных средств и источники дохода.

Штраф за нарушение требований по проверке и выявлению PEP до 12000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 204 тыс. гривен).

"Дополнительно обращаем внимание, что меры по PEP не являются обязанностью только банков. Такие же мероприятия осуществляют и другие субъекты первичного финансового мониторинга: страховщики, платежные организации, почтовые операторы, аудиторы, бухгалтеры, и тому подобное", - подчеркнули в НБУ.