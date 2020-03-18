Нацбанк Украины вводит долгосрочное рефинансирование банков на срок до 5 лет

Нацбанк Украины в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования банков вводит долгосрочное рефинансирование на срок до пяти лет, говорится в сообщении НБУ в среду.

"Данный шаг направляется на выполнение сразу нескольких целей, связанных как с сохранением финансовой стабильности в стране, так и стимулированием экономического роста", – отметил регулятор.

По его расчетам, механизм долгосрочного рефинансирования окажет поддержку банковскому кредитованию в гривне, усиливая эффект других мер, принятых Нацбанком на протяжении последних месяцев: снижение учетной ставки и внедрение стимулирующих нормативов резервирования.

"Во-вторых, новый инструмент будет выступать дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе. Это, в частности, важно и для бесперебойного проведения клиентских операций в условиях ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса", – добавил НБУ.

Согласно сообщению, периодичность проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков, объемы, сроки и другие параметры долгосрочного рефинансирования будут определяться отдельными решениями правления Нацбанка после рассмотрения этих вопросов его комитетом по монетарной политике.

Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования будет плавающей: как учетная ставка НБУ, которая может изменяться в соответствии с решениями правления, плюс постоянная величина в процентных пунктах, которая действует на день выдачи кредита и будет неизменной в течение всего срока пользования им.

При необходимости банки смогут досрочно погашать такие кредиты в любой момент времени.

С целью снижения рисков при предоставлении кредитов рефинансирования НБУ также усовершенствовал нормы по залоговому инструментарию, отмечается в релизе. В частности, предусмотрена возможность прямого перечисления средств банка от погашения депозитного сертификата Нацбанка и дохода по ним на частичное досрочное погашение задолженности, если такой сертификат находится в залоговом пуле. Также определено, что иностранная валюта в таком пуле должна быть размещена банком на счета НБУ как денежное покрытие без уплаты процентов по нему.

"Таким образом, создаются благоприятные условия для развития долгосрочного кредитования предпринимателей и населения, в частности ипотечного, кредитов на развитие бизнеса и тому подобное. В то же время банки смогут обратиться по долгосрочному рефинансированию в ситуациях, когда они будут нуждаться в дополнительной ликвидности", – подытожил регулятор.

В то же время он отметил, что сегодня гривневая ликвидность банковской системы превышает 200 млрд грн, валютная - $8 млрд, поэтому введение нового инструмента носит скорее превентивный характер в случае развертывания более серьезных кризисных явлений в мировой экономике.

В релизе уточняется, что введение механизма долгосрочного рефинансирования утверждено постановлениями правления НБУ от 17 марта "О внесении изменений в положение о процентной политике НБУ" №29 и "Об утверждении изменений к положению о применении НБУ стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы" №30. Указанные изменения вступают в силу 19 марта 2020 года.

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года НБУ уже принимал подобное постановление о внесении правок в положение о применении центробанком стандартных инструментов регулирования ликвидности банковской системы (№144), которое вступило в силу со 2 мая 2018 года. Им в перечень стандартных инструментов по поддержке ликвидности (кредиты рефинансирования до 14 дней и до 90 дней) было добавлено рефинансирование сроком на один-пять лет, которое не будет иметь целевого характера и будет выдаваться по результатам проведения внеочередных тендеров. Ставка по таким инструментам, как тогда было установлено, должна была быть плавающей - учетная ставка НБУ+2 процентных пункта. Сроки выдачи долгосрочного рефинансирования, его объемы и периодичность тендеров, как и сейчас, должно было определять правление НБУ ежеквартально по результатам заседания комитета по монетарной политике.

Однако до последнего времени такое долгосрочное рефинансирование не предоставлялось. В последний раз Нацбанк давал такие длинные кредиты еще как стабилизационные во время кризиса 2014 года.

Совет НБУ в конце января этого года рекомендовал правлению центробанка активизировать механизмы долгосрочного рефинансирования банков для стимулирования кредитования реального сектора экономики.