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Топливно-энергетический комплекс
Deutsche Bank выплатит Великобритании $204 млн за "зеркальные" сделки с российскими клиентами
13:13 31.01.2017 |
Deutsche Bank достиг соглашения с британским регулятором (Financial Services Authority, FSA) о выплате 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) в обмен на прекращение дела за махинации при торговле российскими акциями, сообщает Bloomberg.
Банк оштрафован за «неспособность поддерживать адекватный уровень работы системы по борьбе с отмыванием денег в период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2015 года». Выявленные недостатки позволили фронт-офису дочерней компании Deutsche Bank в Москве выполнить более 2,4 тыс. пар «зеркальных» сделок. Они были осуществлены в период с апреля 2012 по октябрь 2014 года, сообщает регулятор.
«Deutsche Bank сделал финансовую систему Великобритании уязвимой перед рисками от финансовых преступлений, не сумев должным образом следить за формированием новых отношений с клиентами... Вследствие его неадекватной системы контроля..., Deutsche Bank был использован неустановленными клиентами для перевода около $10 млрд неизвестного происхождения из России в оффшорные банковские счета в манере, которая имеет большое количество признаков финансовых преступлений», - подчеркивает FSA.
Ранее департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал Deutsche Bank заплатить $425 млн за «зеркальные» сделки с участием российских клиентов.
Министерство юстиции США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) ранее начали расследование так называемых «зеркальных» сделок: предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Такие сделки могли позволить российским клиентам банка нелегально переводить деньги из одной страны в другую, тем самым преодолевая барьеры против отмывания денег.
Объем подозрительных сделок оценивается в $10 млрд, в том числе «зеркальных» сделок - в $6 млрд.
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