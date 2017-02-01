Deutsche Bank достиг соглашения с британским регулятором (Financial Services Authority, FSA) о выплате 163 млн фунтов стерлингов ($204 млн) в обмен на прекращение дела за махинации при торговле российскими акциями, сообщает Bloomberg.

Банк оштрафован за «неспособность поддерживать адекватный уровень работы системы по борьбе с отмыванием денег в период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2015 года». Выявленные недостатки позволили фронт-офису дочерней компании Deutsche Bank в Москве выполнить более 2,4 тыс. пар «зеркальных» сделок. Они были осуществлены в период с апреля 2012 по октябрь 2014 года, сообщает регулятор.

«Deutsche Bank сделал финансовую систему Великобритании уязвимой перед рисками от финансовых преступлений, не сумев должным образом следить за формированием новых отношений с клиентами... Вследствие его неадекватной системы контроля..., Deutsche Bank был использован неустановленными клиентами для перевода около $10 млрд неизвестного происхождения из России в оффшорные банковские счета в манере, которая имеет большое количество признаков финансовых преступлений», - подчеркивает FSA.

Ранее департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал Deutsche Bank заплатить $425 млн за «зеркальные» сделки с участием российских клиентов.

Министерство юстиции США, департамент финансовых услуг Нью-Йорка и британское управление финансового надзора (Financial Conduct Authority) ранее начали расследование так называемых «зеркальных» сделок: предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Такие сделки могли позволить российским клиентам банка нелегально переводить деньги из одной страны в другую, тем самым преодолевая барьеры против отмывания денег.

Объем подозрительных сделок оценивается в $10 млрд, в том числе «зеркальных» сделок - в $6 млрд.