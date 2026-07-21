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Долар США залишається стабільним щодо євро, зміцнюється щодо фунта та єни

16:33 21.07.2026 |

Фінанси

Долар США залишається стабільним у парі з євро на торгах у вівторок, зміцнюється щодо фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, а ширший WSJ Dollar Index - втрачає 0,01%.

Важливим фактором для валютного ринку залишається ситуація на Близькому Сході. США та Іран продовжують обмінюватися ударами, і ознак деескалації конфлікту не спостерігається. Крім того, єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

У вівторок портал Axios повідомив із посиланням на джерела, що посередники передали Вашингтону та Тегерану пропозицію про 10-денне перемир'я. Це дало сподівання на відновлення мирного процесу інвесторам, які очікують будь-яких кроків, здатних зумовити відкриття Ормузької протоки та поліпшення ситуації з постачанням нафти.

Загроза чергового стрибка цін на нафту підігріває інфляційні очікування та побоювання щодо жорсткості грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС). Трейдери також враховують у курсах можливість подальшого підвищення основних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) пізніше цього року.

Європейський регулятор проводить чергове засідання 22-23 липня. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає, що ЄЦБ не змінюватиме ставки на майбутньому засіданні.

Пара євро/долар, за даними станом на 14:55, торгується на рівні $1,1420 порівняно з $1,1417 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта знизився до $1,3405 з $1,3432 напередодні. Трейдери ооцінюють перші кроки уряду, призначеного новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Зокрема, уряд оголосив про скасування ПДВ на рахунки за електроенергію, що має сприяти послабленню інфляції, пише The Wall Street Journal.

Курс долара у парі з японською національною валютою становить 162,75 єн проти 162,50 єн за підсумками попередніх торгів.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7668 юаня проти 6,7692 юаня в понеділок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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