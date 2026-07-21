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АНАЛІТИКА

Майже ₴3 млрд виплатили кредиторам банків-банкрутів за І півріччя

У січні-червні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 2 964,8 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.

З цих коштів більше 1 048,1 млн грн АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), що ліквідується Фондом, перерахував державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитору дев'ятої черги. Загалом від початку повномасштабного вторгнення «МР Банк» направив до держбюджету більше 3 293,7 млн грн.

Кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи-клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами) отримали 973,4 млн грн.

Ще 148,9 млн грн за пів року було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.

Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

«Серед кредиторів банків, що ліквідуються, є і держава, і підприємства. Тому кожне успішне стягнення заборгованості та продаж активів означає повернення ресурсів туди, де вони можуть знову працювати, - на розвиток економіки, підтримку бізнесу та виконання державою своїх функцій», - зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
 

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