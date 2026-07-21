Фінансові новини
- |
- 21.07.26
- |
- 06:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже ₴3 млрд виплатили кредиторам банків-банкрутів за І півріччя
19:02 20.07.2026 |
У січні-червні 2026 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 2 964,8 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.
З цих коштів більше 1 048,1 млн грн АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), що ліквідується Фондом, перерахував державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитору дев'ятої черги. Загалом від початку повномасштабного вторгнення «МР Банк» направив до держбюджету більше 3 293,7 млн грн.
Кредитори 7-ї черги (у тому числі юрособи-клієнти банку, які не є пов'язаними з банком особами) отримали 973,4 млн грн.
Ще 148,9 млн грн за пів року було спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам.
Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
«Серед кредиторів банків, що ліквідуються, є і держава, і підприємства. Тому кожне успішне стягнення заборгованості та продаж активів означає повернення ресурсів туди, де вони можуть знову працювати, - на розвиток економіки, підтримку бізнесу та виконання державою своїх функцій», - зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський
|Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко
|Рада зробила перший крок до декриміналізації дорослого контенту
|ЄС відкрив шостий кластер у переговорах про вступ України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Майже ₴3 млрд виплатили кредиторам банків-банкрутів за І півріччя
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,71 грн/$1
|Visa зробила крок до ширшого використання стейблкоїнів, запустивши єдину платформу
|В адміністрації США побоюються, що санкції проти інших країн послаблять позиції долара у світі – ЗМІ
|Нацбанк впроваджує стандартизований підхід до моніторингу платежів
|Долар слабо дешевшає до фунта, стабільний до євро та єни
Бізнес
|Розробники найбільшого вантажного літака світу наблизилися до старту виробництва
|Новий ChatGPT Work від OpenAI вміє працювати з файлами, браузером і застосунками
|ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі
|Google Photos почав впроваджувати ШІ-функцію Video Remix для обробки відео
|Samsung вивела на ринок перший PCIe 6.0 SSD із пропускною здатністю до 28,4 ГБ/с
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку