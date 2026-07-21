Фінансові новини
- |
- 21.07.26
- |
- 21:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США залишається стабільним щодо євро та єни, слабо дешевшає щодо фунта
09:40 21.07.2026 |
Долар США залишається стабільним щодо євро та єни, дещо знецінюється у парі з фунтом стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
Головним чинником для валютного ринку залишається ситуація на Близькому Сході. США та Іран продовжують обмінюватися ударами, і ознак деескалації конфлікту не спостерігається. Надії на можливість відновлення переговорів між Вашингтоном і Тегераном з'явилися напередодні після заяви представника іранського МЗС Ісмаїла Багаї про те, що до Тегерана надійшли нові пропозиції щодо врегулювання кризи в регіоні. Однак за деякий час стало відомо, що єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.
Пізніше президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Штати будуть потужно завдавати ударів по Ірану у всіх випадках, коли через обстріли, що здійснюються цією країною, гинутимуть американські військовослужбовці.
У вівторок портал Axios повідомив із посиланням на джерела, що посередники, зокрема Катар, Єгипет і Пакистан, передали Вашингтону та Тегерану пропозицію про 10-денне перемир'я. Це було позитивно сприйнято інвесторами, які очікують на будь-які кроки, здатні призвести до відкриття Ормузької протоки та поліпшення ситуації з постачанням нафти.
Загроза чергового стрибка цін на нафту підігріває інфляційні очікування та побоювання щодо жорсткості грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).
"Наш базовий сценарій передбачав контрольовану ескалацію конфлікту на Близькому Сході, що передбачає низьку волатильність на валютному ринку", - зазначають аналітики OCBC Group. Це обмежуватиме подальше зміцнення долара США до засідання ФРС наступного тижня, йдеться в огляді експертів.
Пара євро/долар станом на 8:55 кч торгується на рівні $1,1419 проти $1,1417 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта піднявся до $1,3444 з $1,3432 напередодні. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем сформував Кабінет Міністрів. Міністром фінансів країни стане Джон Гілі, який з 2024 року і донедавна обіймав посаду міністра оборони.
Курс долара у парі з японською національною валютою становить 162,52 єни проти 162,50 єни за підсумками попередніх торгів.
Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7658 юаня проти 6,7692 юаня в понеділок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корецький анонсував надходження майже $690 млн від МВФ для України
|Європейський антибалістичний щит: чому ключова роль відведена Україні
|Україна першою отримає нове покоління систем ППО SAMP/T NG — Зеленський
|Парламент звільнив уряд на чолі зі Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|НБУ дав банкам рекомендації щодо перевірки імпортерів на «скрутки»
Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про використання "скруток" і "зустрічних потоків", та рекомендував банкам враховувати відповідні ознаки під час перевірки клієнтів і операцій, йдеться в листі регулятора до банків і банківських асоціацій.
|Долар США залишається стабільним щодо євро, зміцнюється щодо фунта та єни
|НБУ зафіксував зростання кількості активних корпоративних позичальників
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,75 грн/$1
|Долар США залишається стабільним щодо євро та єни, слабо дешевшає щодо фунта
|Майже ₴3 млрд виплатили кредиторам банків-банкрутів за І півріччя
Бізнес
|ЄС вводить нові вікові обмеження для дітей у соціальних мережах
|650 мегапікселів для мобільної фотографії: що відомо про камери OPPO Find X10 Pro Max
|Хто перехопив лідерство: світовий попит на електромобілі зростає четвертий місяць поспіль
|Під тиском Білого дому Apple підписала чипову угоду з Intel — WSJ
|Розробники найбільшого вантажного літака світу наблизилися до старту виробництва
|Новий ChatGPT Work від OpenAI вміє працювати з файлами, браузером і застосунками
|ТОП вживаних авто з-за кордону, які українці найчастіше купували у першому півріччі