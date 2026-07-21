Долар США залишається стабільним щодо євро та єни, слабо дешевшає щодо фунта

Долар США залишається стабільним щодо євро та єни, дещо знецінюється у парі з фунтом стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що відображає динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,04%, а ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Головним чинником для валютного ринку залишається ситуація на Близькому Сході. США та Іран продовжують обмінюватися ударами, і ознак деескалації конфлікту не спостерігається. Надії на можливість відновлення переговорів між Вашингтоном і Тегераном з'явилися напередодні після заяви представника іранського МЗС Ісмаїла Багаї про те, що до Тегерана надійшли нові пропозиції щодо врегулювання кризи в регіоні. Однак за деякий час стало відомо, що єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

Пізніше президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що Штати будуть потужно завдавати ударів по Ірану у всіх випадках, коли через обстріли, що здійснюються цією країною, гинутимуть американські військовослужбовці.

У вівторок портал Axios повідомив із посиланням на джерела, що посередники, зокрема Катар, Єгипет і Пакистан, передали Вашингтону та Тегерану пропозицію про 10-денне перемир'я. Це було позитивно сприйнято інвесторами, які очікують на будь-які кроки, здатні призвести до відкриття Ормузької протоки та поліпшення ситуації з постачанням нафти.

Загроза чергового стрибка цін на нафту підігріває інфляційні очікування та побоювання щодо жорсткості грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

"Наш базовий сценарій передбачав контрольовану ескалацію конфлікту на Близькому Сході, що передбачає низьку волатильність на валютному ринку", - зазначають аналітики OCBC Group. Це обмежуватиме подальше зміцнення долара США до засідання ФРС наступного тижня, йдеться в огляді експертів.

Пара євро/долар станом на 8:55 кч торгується на рівні $1,1419 проти $1,1417 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта піднявся до $1,3444 з $1,3432 напередодні. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем сформував Кабінет Міністрів. Міністром фінансів країни стане Джон Гілі, який з 2024 року і донедавна обіймав посаду міністра оборони.

Курс долара у парі з японською національною валютою становить 162,52 єни проти 162,50 єни за підсумками попередніх торгів.

Долар у парі з офшорним юанем торгується на рівні 6,7658 юаня проти 6,7692 юаня в понеділок.

