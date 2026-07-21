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НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,75 грн/$1
14:43 21.07.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 липня 2026 року.
|Показник
|20.07.2026
|21.07.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7137
|44.753
|0.09
Дані: НБУ
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