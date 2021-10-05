Фонд госимущества в этом году провел более 1500 аукционов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) с начала 2021 года провел более 1500 аукционов по продаже имущества на сумму более 2,2 млрд гривень.

Как передает Укринформ, об этом сказал председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Приватизация это, прежде всего, преобразование непродуктивных активов на продуктивные. И для этого Фонд госимущества уже провел более 1500 аукционов с начала года на сумму более 2,2 млрд грн », - сказал Сенниченко.

По его словам, этот процесс требует ускорения, а способствовать этому должны законодательные инициативы. Речь идет о комплексном законопроекте, уже поддержанном народными депутатами в первом чтении и который стимулирует привлечение инвестиций через приватизацию, а также законодательно закрепляет внедренные Фондом госимущества инструменты прозрачности.

«Направление 10% поступлений от приватизации в местные бюджеты будет мотивировать местные власти и громады поддерживать приватизацию непрофильных государственных активов, которые только разрушаются со временем вместо стать успешными историями развития», - отметил председатель ФГИУ.

Как сообщал Укринформ, в этом году от аукционов большой и малой приватизации планируют привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн. В июле Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4572 «О внесении изменений в Закон Украины «О Фонде государственного имущества Украины». Нормами проекта закона предполагается разблокирование приватизации тех непрофильных государственных объектов, которые имеют обременение в виде арестов имущества, долговых обязательств и обеспечений судебных решений. В частности, предусматривается возможность списания задолженности таких предприятий перед бюджетом по состоянию на 1 января 2021 года. Также устраняется возможность саботажа приватизационного процесса со стороны руководителей госпредприятий - законопроектом предусмотрено автоматическое прекращение контрактов с руководителями тех предприятий, которые передаются на приватизацию. В случае принятия, законопроектом предусмотрено направление местным громадам 10% поступлений от малой приватизации объектов, расположенных на их территории.