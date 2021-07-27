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Фонд гарантирования просит проверить компанию-двойника, которую подозревает в мошенничестве
08:41 27.07.2021 |
В Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявили, что не имеют никакого отношения к деятельности ООО «Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов» и уточнили, что работу компании - «тезки» проверят работники правоохранительных органов.
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба ФГВФЛ.
"Фонд гарантирования вкладов физических лиц обращает внимание на то, что не имеет никакого отношения к деятельности ООО «Финансовая компания «Фонд гарантирования вкладов» (зарегистрирована 25.03.2021, код ЕГРПОУ 44085785). Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода соглашений с указанной финкомпанией. В свою очередь - Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился в правоохранительные органы, в частности в Национальную полицию с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предупреждения совершения возможных мошеннических действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из открытых данных Единого госреестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований известно, что ООО «ФК «Фонд гарантирования вкладов» к видам своей деятельности, кроме «строительство жилых и нежилых зданий», отнесло в том числе и «другие виды денежного посредничества», «другие виды кредитования», «предоставление других финансовых услуг».
«Родство сфер деятельности и схожесть названий могут вводить в заблуждение клиентов финкомпании. Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил письмо-обращение к компании-двойнику с требованием изменить название, а также в Министерство юстиции с запросом изучить правомерность проведения регистрационных действий относительно компании», - рассказали в ФГВФЛ.
В Фонде гарантирования вкладов также уточнили, что оставляют за собой право обращения в суд.
«Показательно, что среди основателей финкомпании есть бывшие недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков. Срок просрочки по договорам которых, на момент продажи, составлял около 10 лет», - уточняется в сообщении.
В ФГВФЛ напомнили, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц был создан с целью защиты прав и интересов вкладчиков банков и гарантии ФГВФЛ распространяются исключительно на денежные средства, привлеченные банками от физических лиц (в т. ч. ФЛП) в рамках гарантированной суммы возмещения (сейчас это - 200 тыс. грн).
Как сообщалось, 26 июля в пресс-службе ФГВФЛ проинформировали, что в июне погашение требований кредиторов банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составило 503,7 млн грн.
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