Минэкономики готовит последнюю волну «малой приватизации»

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит последний этап "малой приватизации", сообщил заместитель министра экономики Павел Кухта.

"Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые нужно передать Фонду госимущество для приватизации. Это около 300 предприятий, после чего там будет около тысячи предприятий", - сказал он в ходе "Форума реформ" в Киеве во вторник.

Замминистра уточнил, что балансовая стоимость этих предприятий будет составлять около $3 млрд.

"Учитывая нынешние коэффициенты роста стоимости, которые мы видим по "Прозорро.Продажи"... Это будет около $5 млрд просто от приватизации. Плюс дополнительные инвестиции в модернизацию этих предприятий. От 10% до 20% kpi от общих $50 млрд, которые нужны для 40% роста ВВП, можно обеспечить за счет этой приватизации", - отметил Кухта.