Минэкономики готовит последнюю волну «малой приватизации»

"Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые нужно передать Фонду госимущество для приватизации. Это около 300 предприятий, после чего там будет около тысячи предприятий", - сказал он в ходе "Форума реформ" в Киеве во вторник.
Замминистра уточнил, что балансовая стоимость этих предприятий будет составлять около $3 млрд.
"Учитывая нынешние коэффициенты роста стоимости, которые мы видим по "Прозорро.Продажи"... Это будет около $5 млрд просто от приватизации. Плюс дополнительные инвестиции в модернизацию этих предприятий. От 10% до 20% kpi от общих $50 млрд, которые нужны для 40% роста ВВП, можно обеспечить за счет этой приватизации", - отметил Кухта.