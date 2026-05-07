ОАЕ в обхід публічності проводять танкери через Ормузьку протоку — Reuters

Об'єднані Арабські Емірати та покупці нафти останнім часом провели декілька танкерів через Ормузьку протоку, вимкнувши системи відстеження місцеперебування, щоб уникнути атак Ірану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"За допомогою вимкнення трекерів місцезнаходження, щоб уникнути атак Ірану, Об'єднані Арабські Емірати та покупці нещодавно провели декілька танкерів, завантажених сирою нафтою, через Ормузьку протоку, намагаючись перевезти нафту, що накопичилася в Перській затоці через конфлікт на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги вивезеної нафти становлять лише частину типового експорту ОАЕ до початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, але вони демонструють ризики, на які готові піти виробник та покупці, щоб налагодити процес постачання нафти.

Інші виробники з країн Перської затоки - Іраку, Кувейту та Катару - або призупинили продажі, або значно знизили ціни, щоб заманити покупців, або, як у випадку Саудівської Аравії, здійснюють перевезення лише через Червоне море.

У квітні Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) змогла експортувати щонайменше 4 мільйони барелів нафти марки Upper Zakum та 2 мільйони барелів нафти Das на чотирьох танкерах з терміналів усередині Перської затоки, повідомили співрозмовники видання. Також про це свідчать дані відстеження суден Kpler та аналіз супутникових даних SynMax.

За словами трьох джерел: одного з прямим знанням ситуації та двох, обізнаних з операціями ADNOC, а також за даними Kpler та SynMax, вантажі або перевантажувалися з судна на судно (STS), яке потім доставило нафту на нафтопереробний завод у Південно-Східній Азії, або розвантажувалися у сховищах в Омані, або прямували безпосередньо до нафтопереробних заводів Південної Кореї.

За даними Kpler, ADNOC довелося скоротити експорт більш ніж на 1 мільйон барелів на день з початку війни, порівняно з 3,1 мільйона барелів на добу, які вона постачала минулого року. Більшість її експорту зараз - це сорт нафти Murban, що експортується трубопроводом з наземних родовищ до порту Фуджейри.

Поставки ADNOC перебувають під ризиком бути атакованими з боку Ірану. У понеділок ОАЕ звинуватили Іран у використанні дронів для атаки на порожній танкер ADNOC Barakah, що проходив через Ормузьку протоку.

Оскільки судна рухаються з вимкненими транспондерами автоматичної системи ідентифікації, це зменшує ймовірність того, що їх помітять іранські війська. Ця тактика зазвичай використовується самим Іраном для обходу санкцій США щодо експорту нафти.

Через вимкнені трекери реальні масштаби експорту нафти важко оцінити, і фактичні обсяги можуть бути більшими.