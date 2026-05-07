07.05.26
- 14:12
Нафта почала активно дешевшати, Brent впала нижче $99 за барель
11:51 07.05.2026 |
Ціни на нафту перейшли до зниження в четвер на новинах про переговори щодо мирного врегулювання близькосхідного конфлікту.
Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 10:30 кч становить $98,82 за барель, що на $2,45 (2,42%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $2,22 (2,33%), до $92,86 за барель.
Вашингтон передав Ірану односторінковий протокол про наміри, який може призвести до поступового відновлення руху суден через Ормузьку протоку, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. Очікується, що Іран дасть відповідь на цей документ найближчими днями.
Президент США Дональд Трамп раніше припустив можливість того, що угоду з Тегераном може бути укладено до його поїздки до Китаю в середині травня. Візит Трампа до Пекіна, під час якого у нього заплановано переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, заплановано на 14-15 травня.
"Падіння цін на нафту знову свідчить про надмірний і передчасний оптимізм. Єдине, що має значення для ринку, - це процедура і терміни відкриття Ормузької протоки, - зазначила засновниця Vanda Insights Вандана Харі. - Наразі така перспектива - не більше ніж неясна тінь на горизонті".
