07.05.26
14:12
Нафта дорожчає на тлі сумнівів щодо стабілізації ситуації на Близькому Сході
10:11 07.05.2026 |
7 травня ціни на нафту у четвер зросли більш ніж на $1, частково відігравши різке падіння попереднього дня, оскільки інвестори оцінювали перспективи можливої мирної угоди на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 78 центів, або 0,8%, до $102,05 за барель станом на 04:00 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate додали 76 центів, або 0,8%, і сягнули $95,84 за барель.
Напередодні обидва еталонні сорти подешевшали більш ніж на 7%, опустившись до найнижчих рівнів за два тижні через оптимізм щодо можливого завершення війни на Близькому Сході.
Ринки реагують на переговори
"Хоча мирні переговори, ймовірно, триватимуть щонайменше до саміту США та Китаю наступного тижня, перспективи після цього залишаються невизначеними", ‒ заявив головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.
Американське медіа Axios повідомило, що США очікують відповідей Ірану щодо кількох ключових питань протягом наступних 48 годин. Видання, посилаючись на джерела, зазначає, що сторони нині перебувають найближче до потенційної домовленості з початку війни.
"У ширшому сенсі нафтовий ринок уже понад два місяці перебуває між дипломатією та дестабілізацією, а настрої інвесторів майже щодня змінюються під впливом заголовків", ‒ пояснила старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.
За її словами, у разі укладення офіційної угоди нафтові котирування можуть різко впасти, оскільки геополітична премія швидко зникне з ринку. Водночас будь-які нові атаки на нафтову інфраструктуру або подальша ескалація на Близькому Сході здатні спровокувати новий стрімкий стрибок цін на нафту.
Навіть у разі досягнення мирної угоди постачання нафти, як очікується, найближчими тижнями залишатиметься обмеженим. Відновлення експорту з країн Перської затоки та доставка сировини до нафтопереробних заводів у різних регіонах світу потребуватимуть часу.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
