Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Війна на Близькому Сході змушує танкери обирати довший маршрут через мис Доброї Надії

Рух танкерів навколо мису Доброї Надії досяг рекордних показників у середині квітня, що свідчить про структурний перехід до довших морських маршрутів на тлі затяжного конфлікту на Близькому Сході та відмову від транзиту Перською затокою і Суецьким каналом.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними аналітичної компанії Veson Nautical, за тиждень обсяг танкерного флоту, що проходив південноафриканським маршрутом, досяг рекордних 24 млн тонн дедвейту ‒ показника вантажопідйомності суден.

Кількість суден з насипними вантажами, зокрема зерном, також зросла до пікового рівня в середині березня, наблизившись до історичного максимуму липня 2024 року.

Перенаправлення судноплавства через мис Доброї Надії, яке додає щонайменше два тижні до маршруту між Азією та Європою, спричинило зростання трафіку та збільшення кількості заходів у порти Південної Африки.

За даними Freightos, фрахтові ставки на маршрутах через мис Доброї Надії зросли приблизно з $2500 за контейнер FEU до близько $3000.

Середня кількість контейнерних прибуттів у п'яти ключових портах регіону ‒ Мапуту, Дурбані, Гкеберхі (Порт-Елізабет), Кейптауні та Волфіш-Бей ‒ зросла на 21% від початку конфлікту між США та Іраном.

Найвищий показник зафіксовано в середині квітня, коли обсяги були на 71% вищими за середній рівень до початку конфлікту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

