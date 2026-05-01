У червні можливий дефіцит нафти в окремих країнах — оцінка Bloomberg
12:21 01.05.2026 |
Ціни на нафту зростають другий тиждень на тлі блокади іранських портів. Деякі країни можуть зіткнутися з серйозним дефіцитом нафти вже у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ціни на нафту зростають
Як пише агенція, ринок відреагував на ризики тривалого закриття Ормузької протоки - одного з ключових маршрутів постачання нафти у світі. До війни через неї транспортували близько п'ятої частини глобальних обсягів сирої нафти.
За останні два тижні ціни зросли більш ніж на 25%. Причиною стало затягування переговорів і фактичне блокування важливого морського шляху, що спричинило різкі коливання на ринку та зміну структури ф'ючерсів.
"Кожен день продовжує бути пригодою, але також шансом швидко заробити гроші", - зазначив аналітик нафтового ринку Карл Ларрі.
Окрім того, обсяги торгів на азійських торгах були нижчими за норму. Ринки багатьох країн, включаючи Китай, Сінгапур, Німеччину, Францію та Бразилію, закриті на День праці.
Ризик дефіциту нафти
Як зазначає Bloomberg, у компанії ConocoPhillips попереджають про ризик "критичної нестачі" ресурсу для окремих держав. За словами фінансового директора Енді О'Браєна, ситуація може суттєво погіршитися вже найближчими місяцями.
Він пояснив, що поставки, які раніше підтримували ринок, фактично вичерпалися - танкери, що вирушили з Перської затоки наприкінці зими, вже досягли пунктів призначення.
У зв'язку з цим країни, які залежать від імпорту нафти, можуть першими відчути нестачу ресурсу вже у червні-липні.
Також ситуацію ускладнює невизначеність навколо ключових маршрутів постачання, зокрема через напруженість на Близькому Сході, що впливає на глобальні ринки енергоносіїв.
Ціни на нафту
Ціна на нафту Brent з розрахунками за липень зросла на 0,5% до 110,90 долара за барель.
Ціна на нафту WTI з поставкою в червні майже не змінилася на рівні 105,02 долара за барель.
