- 01.05.26
- 14:18
Ринок реагує на війну в Ірані: нафта дорожчає на тлі невизначеності
09:47 01.05.2026 |
Ціни на нафту 1 травня дещо зросли, оскільки зусилля щодо врегулювання війни США з Іраном зайшли у глухий кут, Тегеран все ще блокує Ормузьку протоку, а ВМС США блокують експорт іранської сирої нафти.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками в липні зросли на 1,04 долара США, або 0,94%, до 111,44 долара США за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate зросли на 41 цент, або 0,39%, до 105,48 долара США за барель.
При цьому червневий контракт на Brent, термін дії якого закінчився у четвер, 30 квітня, досяг 126,41 долара за барель, що є найвищим показником з березня 2022 року.
Зазначається, що ціни на нафту зростають з кінця лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, що призвело до закриття Ормузької протоки та переривання поставок приблизно однієї п'ятої світових поставок нафти та зрідженого природного газу.
Тільки у березні ціна на нафту Brent зросла на 50%.
Припинення вогню між сторонами діє з 8 квітня, але 30 квітня увечері речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що нині «нерозумно очікувати швидких результатів від переговорів зі США».
