Ціни на нафту додають понад 5%, Brent вище $117 за барель
18:43 29.04.2026 |
Ціни на нафту додають понад 5% на торгах у середу, Brent торгується вище позначки в $117 за барель.
Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:00 кч, становила $117,27 за барель, що на $6,01 (5,4%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $5,32 (5,32%), до $105,25 за барель.
Зростанню ринку сприяють побоювання затягування близькосхідного конфлікту. Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до затяжної блокади Ірану, повідомила The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Останніми тижнями Трамп висловлювався на підтримку посилення тиску на економіку країни за рахунок недопущення виходу суден з іранських портів.
"Доти, доки не буде чіткого плану, як завершити цю кризу або хоча б відкрити Ормузьку протоку, ціни на нафту й надалі йтимуть вгору", - каже аналітик Mizuho Securities USA Роберт Ягер.
Тупикова ситуація може тривати тижнями, вважає керівник напряму геополітичних ризиків у Kpler Ltd. Мішель Брухард.
"Або світовий ринок дасть зрозуміти Трампу, що більше не може терпіти такий дефіцит нафти, або це буде сам Іран, який заявить, що хоче мати можливість повернути можливість експортувати свою нафту", - сказала вона на Bloomberg TV.
Запаси нафти в США минулого тижня різко впали - на 6,23 млн барелів, показала щотижнева доповідь міністерства енергетики країни, оприлюднена в середу.
Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), на тижні, що завершився 24 квітня, скоротилися на 796 тис. барелів, повідомило Міненерго США.
Товарні запаси бензину знизилися на 6,08 млн барелів, дистилятів - на 4,49 млн барелів.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Не просто дах над головою: як орендувати «своє» житло у Львові
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту додають понад 5%, Brent вище $117 за барель
|Столиця побудує систему когенерації потужністю 200 мВт на кошти ЄБРР - підписано угоду з банком, - КМДА
|Нафта активно дорожчає, Brent торгується близько $114,6 за барель
|Ціни на бензин і дизель на АЗС без змін — показники на 29 квітня
|Bloomberg: ЄС розглядає посилення податкових вимог для кредиту Україні на €90 млрд
|Молочна галузь України у мінусі: як змінилося виробництво по регіонах
|Ринок нафти відреагував на рішення ОАЕ залишити ОПЕК
Бізнес
|SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска
|Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн
|Google надає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для Україна: як подати заявку
|В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft
|Україна почне блокувати YouTube-канали за незаконну рекламу азартних ігор — PlayCity співпрацює з відеоплатформою
|Google Фото додав функції м’якої корекції рис обличчя
|Samsung SDI постачатиме Mercedes-Benz нові NCM-батареї для електрокарів