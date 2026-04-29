Ціни на нафту додають понад 5%, Brent вище $117 за барель

Ціни на нафту додають понад 5% на торгах у середу, Brent торгується вище позначки в $117 за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:00 кч, становила $117,27 за барель, що на $6,01 (5,4%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $5,32 (5,32%), до $105,25 за барель.

Зростанню ринку сприяють побоювання затягування близькосхідного конфлікту. Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до затяжної блокади Ірану, повідомила The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Останніми тижнями Трамп висловлювався на підтримку посилення тиску на економіку країни за рахунок недопущення виходу суден з іранських портів.

"Доти, доки не буде чіткого плану, як завершити цю кризу або хоча б відкрити Ормузьку протоку, ціни на нафту й надалі йтимуть вгору", - каже аналітик Mizuho Securities USA Роберт Ягер.

Тупикова ситуація може тривати тижнями, вважає керівник напряму геополітичних ризиків у Kpler Ltd. Мішель Брухард.

"Або світовий ринок дасть зрозуміти Трампу, що більше не може терпіти такий дефіцит нафти, або це буде сам Іран, який заявить, що хоче мати можливість повернути можливість експортувати свою нафту", - сказала вона на Bloomberg TV.

Запаси нафти в США минулого тижня різко впали - на 6,23 млн барелів, показала щотижнева доповідь міністерства енергетики країни, оприлюднена в середу.

Резерви на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX), на тижні, що завершився 24 квітня, скоротилися на 796 тис. барелів, повідомило Міненерго США.

Товарні запаси бензину знизилися на 6,08 млн барелів, дистилятів - на 4,49 млн барелів.

