Нафта активно дорожчає, Brent торгується близько $114,6 за барель

Ціни на нафту впевнено підвищуються вдень у середу, в центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:28 к.ч. становить $114,57 за барель, що на $3,31 (2,98%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $3,22 (3,22%), до $103,15 за барель.

Раніше під час торгів вартість Brent досягала $115,43 за барель, WTI - $103,82 за барель.

Підтримку нафтовим цінам надає неясність перспектив врегулювання американо-іранського конфлікту. Зусилля, спрямовані на його завершення, зайшли в глухий кут.

Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам готуватися до затяжної блокади Ірану, написала напередодні The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Останніми тижнями Трамп висловлювався на підтримку посилення тиску на економіку Ісламської республіки за рахунок недопущення виходу суден з іранських портів.

Продовження блокади Ормузької протоки погіршить ситуацію з поставками нафти і буде підштовхувати ціни до подальшого зростання, попереджає аналітик Haitong Futures Ян Ань.

Трейдери також оцінюють наслідки виходу Об'єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК, про який влада країни оголосила у вівторок. В офіційній заяві наголошується, що це рішення ухвалено в результаті "всебічного перегляду виробничої політики" і засноване на "прихильності ефективному сприянню задоволенню нагальних потреб ринку".

Аналітики не очікують, що цей крок вплине на динаміку цін на нафту в найближчій перспективі.

Щоб потенційне збільшення видобутку в ОАЕ мало якийсь вплив на ринок, необхідно дочекатися врегулювання ситуації в Ормузькій протоці та відновлення безперешкодних поставок енергоресурсів, написали аналітики ING.

"Вихід ОАЕ з ОПЕК+ підтверджує ослаблення згуртованості в цій організації, проте короткострокові наслідки цього кроку будуть обмеженими, - йдеться в аналітичній записці ANZ. - Рішення є наслідком давніх розбіжностей у питаннях, пов'язаних із квотами, тоді як рух цін на нафту, як і раніше, більшою мірою визначається геополітичними факторами, рівнем запасів і станом логістики".

Американський інститут нафти (API) повідомив напередодні, що резерви нафти в США за минулий тиждень скоротилися на 1,79 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зростання на 300 тис. барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти, більш важливі для ринку, будуть опубліковані в середу

