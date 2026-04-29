Ціни на бензин і дизель на АЗС без змін — показники на 29 квітня

У середу, 29 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 72,44 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 88,07 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 76,27 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-95 - 72,44 грн/л (здорожчав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 67,21 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизпальне - 88,07 грн/л. Середня ціна автогазу становить 48,8 грн/л, що на 4 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,85 грн/л; дизпальне - 86,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,92 грн/л; дизпальне - 86,51 грн/л; автогаз - 47,13 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 47,7 грн/л.

Як повідомлялось, у вівторок, 28 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 72,43 грн/л, на дизельне пальне - на 7 коп. до 88,07 грн/л.