Ринок нафти відреагував на рішення ОАЕ залишити ОПЕК

У середу, 29 квітня, ціни на нафту знизилися після кількаденного зростання, оскільки інвестори обмірковували наслідки несподіваного рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК, хоча перебої з постачанням через затяжну війну з Іраном зберігаються.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні подешевшали на 1 цент до 111,25 долара за барель.

Незначне зниження ціни в середу може бути частково пов'язане з несподіваним рішенням ОАЕ вийти з картелю нафтовиробників ОПЕК, зазначив старший аналітик LSEG Ан Фам, оскільки це вказує на кращі перспективи поставок, коли країна звільниться від квот групи на видобуток.

"Тож хоча ціни дещо знизилися, це, скоріше, виглядає як корекція після попереднього зростання, а нафта марки Brent все ще тримається на високому рівні - близько 110 доларів за барель.

Однак цей ефект не є миттєвим, оскільки додаткові обсяги нафти, ймовірно, не зможуть бути поставлені найближчим часом через триваючу блокаду Ормузької протоки", - додав він.

Іран закрив Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та СПГ, а США блокують іранські порти.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0735
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 51,4999
  0,2611
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6750  0,06 0,14 44,2795  0,03 0,06
EUR 51,2425  0,03 0,07 51,8945  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0850  0,02 0,06 44,1150  0,02 0,06
EUR 51,5838  0,06 0,12 51,6013  0,06 0,12

