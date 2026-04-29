"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Нафта продовжує дорожчати, ціна Brent піднімалася вище $112 за барель
08:22 29.04.2026 |
Нафта продовжує дорожчати у вівторок у зв'язку з відсутністю прогресу у врегулюванні близькосхідного конфлікту, ціна Brent піднялася вище $112 за барель.
Президент США Дональд Трамп заявив радникам, що його не влаштовує остання пропозиція Тегерана, що передбачає відкриття Ормузької протоки та припинення війни, але залишає питання щодо іранської ядерної програми для подальших переговорів, повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела.
Спроби врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут, Іран, як і раніше, перекриває поставки через Ормузьку протоку, якою зазвичай транспортують на експорт нафту, що видобувається в Перській затоці, а США зберігають блокаду іранських портів.
Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:50 к.ч. становить $111,9 за барель, що на $3,67 (3,39%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $4,48 (4,65%), до $100,85 за барель.
Трохи раніше під час сесії ціна Brent піднімалася до $112,08 за барель, WTI - до $101,09 за барель.
"Вартість Brent вище $110 за барель показує, що ринок швидко переоцінює геополітичні ризики", - зазначає аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.
"Оскільки мирні переговори застопорилися, і чіткого плану відкриття Ормузької протоки немає, трейдери закладають у нафтові котирування затяжні перебої в постачанні за цим маршрутом", - каже експерт.
Системи відстеження руху суден показують, що за останні кілька днів шість іранських нафтотанкерів були змушені розвернутися через американську блокаду портів.
Водночас у понеділок з'явилася інформація, що СПГ-танкер еміратської Adnoc зміг перетнути Ормузьку протоку. До початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого через протоку щодня проходило від 125 до 140 суден.
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Не просто дах над головою: як орендувати «своє» житло у Львові
У РУБРИЦІ
|Bloomberg: ЄС розглядає посилення податкових вимог для кредиту Україні на €90 млрд
|Молочна галузь України у мінусі: як змінилося виробництво по регіонах
|Ринок нафти відреагував на рішення ОАЕ залишити ОПЕК
|Пшениця в Україні дорожчає через обмежену пропозицію та тиск з боку внутрішніх споживачів – аналітики
|Нафта продовжує дорожчати, ціна Brent піднімалася вище $112 за барель
|Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель
Бізнес
|SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска
|Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн
|Google надає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для Україна: як подати заявку
|В Windows 11 можна обійтися без антивірусу — заява Microsoft
|Україна почне блокувати YouTube-канали за незаконну рекламу азартних ігор — PlayCity співпрацює з відеоплатформою
|Google Фото додав функції м’якої корекції рис обличчя
|Samsung SDI постачатиме Mercedes-Benz нові NCM-батареї для електрокарів