Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $109,5 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати у вівторок у зв'язку з відсутністю прогресу у врегулюванні близькосхідного конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив радникам, що його не влаштовує остання пропозиція Тегерана, яка передбачає відкриття Ормузької протоки і припинення війни, але залишає питання про іранську ядерну програму для подальших переговорів, повідомила газета The New York Times з посиланням на джерела.

Спроби врегулювання конфлікту зайшли в глухий кут, Іран, як і раніше, перекриває постачання через Ормузьку протоку, якою зазвичай постачають на експорт нафту, що видобувається в Перській затоці, а США зберігають блокаду іранських портів.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $109,52 за барель, що на $1,29 (1,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,15 (1,19%), до $97,52 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,97 (2,1%), до $96,37 за барель.

"Розмови про мир", як і раніше, виглядають поверхневими, і конкретних ознак деескалації конфлікту немає, - зазначає головний аналітик з нафтового ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева. - Рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і затяжні порушення поставок утримують підвищені премії за ризик".

Системи відстеження руху суден показують, що за останні кілька днів шість іранських нафтових танкерів були змушені розвернутися через американську блокаду портів.

Водночас у понеділок з'явилася інформація, що СПГ-танкер еміратської Adnoc зміг перетнути Ормузьку протоку. До початку військових дій США проти Ірану 28 лютого через протоку щодня проходило від 125 до 140 суден.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0894
  0,0855
 0,19
EUR
 1
 51,7610
  0,2126
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7375  0,15 0,35 44,3058  0,14 0,32
EUR 76,2758  25,16 49,23 52,0067  0,23 0,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0750  0,01 0,02 44,1050  0,01 0,02
EUR 51,5853  0,17 0,33 51,5984  0,17 0,34

