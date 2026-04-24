Найбільші АЗС мають 10 днів, щоб скоригувати ціни на пальне — АМКУ

Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж автозаправних станцій (АЗС) впродовж 10 днів забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ за економічними факторами.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає Укрінформ.

"З метою розвитку конкуренції та запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції 23 квітня 2026 року Антимонопольний комітет України рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об'єктивних економічних факторів, зокрема враховуючи ринкові коливання вартості їх закупівлі, на умовах дотримання законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті наголосили, що рекомендації є обов'язковими для розгляду суб'єктами господарювання протягом 10 днів.

"Такий термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку", - додали в АМКУ.

Стрімке зростання цін на пальне в Україні розпочалося 28 лютого 2026 року. Антимонопольний комітет 9 березня розпочав розгляд справи за ознаками вчинення суб'єктами господарювання антиконкурентних узгоджених дій на ринках роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів. Наразі здійснюється збір та аналіз доказів.

У Комітеті зауважили, що збільшення цін на нафтопродукти відбувалося на фоні стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику.

"Ситуація на ринку залишалася мінливою, оскільки протягом березня - першої половини квітня 2026 року ціни на світових ринках нафти і нафтопродуктів як зростали, так і знижувалися", - зазначили в АМКУ.

Ринки світлих нафтопродуктів і надалі залишаються у фокусі підвищеної уваги АМКУ, і у разі подальшого виявлення ознак порушення конкурентного законодавства Комітет вживатиме невідкладних заходів.