Нафта йде вгору наприкінці тижня — Brent на рівні близько $105,6

Нафтові котирування слабо зростають вранці в п'ятницю після різкого підйому за підсумками попередньої сесії.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:18 кч підвищується на $0,51 (0,49%), до $105,58 за барель. У четвер контракт подорожчав на $3,16 (3,1%), до $105,07 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,24 (0,25%), до $96,09 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $2,89 (3,11%), до $95,85 за барель.

Ситуація на Близькому Сході, як і раніше, залишається в центрі уваги інвесторів. Попри тривалий режим припинення вогню, вони побоюються подальшої ескалації, оскільки сторони не демонструють прогресу в мирних переговорах, а Ормузька протока залишається фактично закритою.

Побоювання посилилися після повідомлень агентства "Мехр" про те, що в деяких районах Тегерана в четвер відкривала вогонь система протиповітряної оборони. Причини інциденту не уточнюються.

Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що США могли б просто зараз укласти угоду про врегулювання конфлікту з Іраном, однак у такому разі вона не була б ідеальною. За словами Трампа, йому потрібна "угода, яка діятиме вічно", і гарантує, що у Тегерана ніколи не буде ядерної зброї.

Президент додав, що армії США під час військової операції вдалося знищити 78% цілей в Ірані, визначених командуванням. Якщо з Іраном не вдасться укласти угоду, американські військові відновлять удари і вразять цілі, що залишилися, попередив Трамп.

"Що довше все це триває, то ясніше стає, що руйнівні наслідки цього конфлікту відчуватимуться ще кілька місяців, якщо не довше, - зазначила Мона Якубян із Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies, CSIS). - Можливо, наслідки будуть настільки серйозними і незаперечними, що трейдери усвідомлюють факт обмеженої пропозиції (нафти - ІФ-У ) і те, як це позначається на фізичному ринку".

