Фінансові новини
- |
23.04.26
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Які ціни на АЗС України 23 квітня
15:27 23.04.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 75,79 грн/л (здешевшав на 51 коп.); бензин марки А-95 - 72,49 грн/л; бензин марки А-92 - 67,31 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизпальне - 88,21 грн/л (здешевшало на 17 коп.). Середня ціна автогазу становить 48,91 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 87,95 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,97 грн/л; дизпальне - 86,67 грн/л; автогаз - 47,3 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 91,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
