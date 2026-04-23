Які ціни на АЗС України 23 квітня

У четвер, 23 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 72,49 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 17 коп. до 88,21 грн/л.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 75,79 грн/л (здешевшав на 51 коп.); бензин марки А-95 - 72,49 грн/л; бензин марки А-92 - 67,31 грн/л (здорожчав на 3 коп.); дизпальне - 88,21 грн/л (здешевшало на 17 коп.). Середня ціна автогазу становить 48,91 грн/л, що на 1 коп. менше порівняно з попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 87,95 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,97 грн/л; дизпальне - 86,67 грн/л; автогаз - 47,3 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.





У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 91,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.