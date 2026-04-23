Ціни на нафту: Brent 103,28 долара за барель

У четвер ціни на нафту продовжили зростати на тлі затягування мирних переговорів між Іраном та США, а також через те, що обидві країни все ще блокують потік торгівлі через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 1,37 долара, або 1,3%, до 103,28 долара за барель після того, як у середу вперше за більш ніж два тижні закріпилися вище позначки 100 доларів. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate також подорожчали на 1,52 долара, або 1,6%, до 94,48 долара.

Обидва еталонні індекси закрилися в середу з підвищенням більш ніж на 3 долари після більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів бензину та дистилятів у США, а також через відсутність прогресу в мирних переговорах з Іраном.

«Нафтовий ринок переглядає очікування, оскільки відсутні ознаки прогресу у пошуку врегулювання ситуації в Перській затоці», - зазначили аналітики ING, додавши, що надії на вирішення проблеми згасають після того, як мирні переговори зайшли у глухий кут.

«Крім того, захоплення Іраном двох суден, які намагалися пройти через Ормузьку протоку, свідчить про те, що перебої з поставками триватимуть», - додали аналітики.

Хоча президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я між країнами на прохання пакистанських посередників, Іран і США все ще обмежують прохід суден через Ормузьку протоку, якою до початку війни 28 лютого перевозилося близько 20% щоденних світових поставок нафти.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8873
  0,2287
 0,52
EUR
 1
 51,4974
  0,4139
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5627  0,05 0,11 44,1335  0,07 0,15
EUR 51,1985  0,19 0,36 51,8712  0,20 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9350  0,03 0,06 43,9650  0,03 0,06
EUR 51,4303  0,13 0,25 51,4434  0,13 0,26

