- 23.04.26
- 00:22
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Нафтовий ринок іде вгору: Brent повернувся вище $100 за барель
19:39 22.04.2026 |
Нафта додає в ціні 3% на торгах у середу, Brent знову торгується вище позначки в $100 за барель.
Зростання ринку продовжилося після публікації даних міністерства енергетики США, незважаючи на те, що вони несподівано показали збільшення запасів нафти в країні минулого тижня.
Комерційні запаси нафти в Штатах підскочили на 1,93 млн барелів, тоді як консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів передбачав їх зниження на 1,2 млн барелів.
Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 17 квітня, впали на 4,57 млн барелів, дистилятів - на 3,43 млн барелів.
Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:10 кч, становила $101,5 за барель, що на $3,02 (3,07%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,7 (3,01%), до $92,37 за барель.
Підйому цін сприяє напруженість на Близькому Сході, що зберігається. Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про продовження перемир'я з Іраном, але зберіг морську блокаду цієї країни.
"Ціни на нафту продовжують коливатися, трейдери реагують на заплутаний і часто суперечливий потік новин, який підкреслює глибоку недовіру між Тегераном і Вашингтоном, - говорить аналітик Saxo Bank Оле Хансен. - Оптимізм, який викликають заголовки, швидко сходить нанівець, якщо він не підкріплюється реальними діями".
