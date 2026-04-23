Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафтовий ринок іде вгору: Brent повернувся вище $100 за барель

Нафта додає в ціні 3% на торгах у середу, Brent знову торгується вище позначки в $100 за барель.

Зростання ринку продовжилося після публікації даних міністерства енергетики США, незважаючи на те, що вони несподівано показали збільшення запасів нафти в країні минулого тижня.

Комерційні запаси нафти в Штатах підскочили на 1,93 млн барелів, тоді як консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів передбачав їх зниження на 1,2 млн барелів.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 17 квітня, впали на 4,57 млн барелів, дистилятів - на 3,43 млн барелів.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:10 кч, становила $101,5 за барель, що на $3,02 (3,07%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,7 (3,01%), до $92,37 за барель.

Підйому цін сприяє напруженість на Близькому Сході, що зберігається. Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про продовження перемир'я з Іраном, але зберіг морську блокаду цієї країни.

"Ціни на нафту продовжують коливатися, трейдери реагують на заплутаний і часто суперечливий потік новин, який підкреслює глибоку недовіру між Тегераном і Вашингтоном, - говорить аналітик Saxo Bank Оле Хансен. - Оптимізм, який викликають заголовки, швидко сходить нанівець, якщо він не підкріплюється реальними діями".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8873
  0,2287
 0,52
EUR
 1
 51,4974
  0,4139
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9100  0,01 0,02 43,9400  0,01 0,02
EUR 51,5591  0,12 0,23 51,5767  0,11 0,21

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес