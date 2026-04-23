Нафтовий ринок іде вгору: Brent повернувся вище $100 за барель

Нафта додає в ціні 3% на торгах у середу, Brent знову торгується вище позначки в $100 за барель.

Зростання ринку продовжилося після публікації даних міністерства енергетики США, незважаючи на те, що вони несподівано показали збільшення запасів нафти в країні минулого тижня.

Комерційні запаси нафти в Штатах підскочили на 1,93 млн барелів, тоді як консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів передбачав їх зниження на 1,2 млн барелів.

Товарні запаси бензину на тижні, що завершився 17 квітня, впали на 4,57 млн барелів, дистилятів - на 3,43 млн барелів.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 18:10 кч, становила $101,5 за барель, що на $3,02 (3,07%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,7 (3,01%), до $92,37 за барель.

Підйому цін сприяє напруженість на Близькому Сході, що зберігається. Президент США Дональд Трамп напередодні оголосив про продовження перемир'я з Іраном, але зберіг морську блокаду цієї країни.

"Ціни на нафту продовжують коливатися, трейдери реагують на заплутаний і часто суперечливий потік новин, який підкреслює глибоку недовіру між Тегераном і Вашингтоном, - говорить аналітик Saxo Bank Оле Хансен. - Оптимізм, який викликають заголовки, швидко сходить нанівець, якщо він не підкріплюється реальними діями".

