Ціни на дизель в Україні продовжують знижуватися – моніторинг
15:52 22.04.2026 |
Ціни на дизельне пальне порівняно з вівторком, 21 квітня, знизилися на 1,5-2 грн/л, ціни на газ та бензин переважно залишилися без змін, свідчить моніторинг інтернет порталу "Енергореформа".
Згідно з ним, цієї доби по 1,5 та1,54 грн/л від ціни ДП та ДП+ відняла Parallel, по 2 грн/л - Socar.
На Parallel на 0,56 грн/л подешевшав газ.
UPG відняла від ціни на всі види пального, за винятком газу, по 0,1-0,12 грн/л.
Ціни на пальне (середні) станом на 15:00 22 квітня (порівняно з 21 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|69,90
|72,90
|86,90
|88,90
|48,90
|Socar
|75,90
|79,90
|89,90 (91,90)
|92,90 (94,90)
|49,98
|UPG
|72,90 (73,00)
|74,88 (75,00)
|86,90 (87,00)
|88,90 (89,00)
|49,00
|ОККО
|75,90
|78,90
|89,90
|92,90
|49,90
|WOG
|75,90
|78,90
|89,90
|92,90
|49,90
|Parallel
|72,94
|75,85
|86,99 (88,49)
|89,94 (91,48)
|47,49 (48,05)
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках.
Як повідомлялося, згідно з моніторингом інтернетпорталу "Енергореформа" цін на пальне у низці АЗК, на п'ятницю,17 квітня, мережі почали знижувати ціни на дизель - ОККО відняла від цінника по 2 грн/л на обидва види дизелю, на UPG на 3 грн/л подешевшав звичайний ДП, на 4 грн/л - преміальний.
На понеділок, 20 квітня, після UPG та ОККО приблизно на 1-2 грн/л продемонстрували зниження інші досліджувані мережі - "Укрнафта", WOG, Socar. Також приблизно на 1 грн/л в частині АЗК подешевшав бензин.
21 квітня ціни на дизельне пальне порівняно з понеділком, 20 квітня, знизилися ще на 1,6-3,6 грн/л, ціни на бензин переважно залишилися без змін, за винятком UPG, яка відняла від цінника по 1 грн/л на А-95 та А-95+.
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|Ціни на дизель в Україні продовжують знижуватися – моніторинг
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Укрзалізниця зберігає статус найбільшого роботодавця країни — дані Опендатаботу
|Ціни на нафту утримуються біля попередніх рівнів через очікування переговорів США–Іран
|ІЕД: реальний ВВП України знижується третій місяць поспіль, у І кв. — мінус 0,6%
|В Україні стартувала безкоштовна програма навчання для жінок у «зеленій» енергетиці
|Технологічна безпека: США знову заблокували продаж Lumileds Китаю
|NVIDIA заявила про трикратне прискорення трасування шляху завдяки ReSTIR PT Enhanced
|Apple готується до зміни лідера: новим очільником стане Джон Тернус
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту