Ціни на дизель в Україні продовжують знижуватися – моніторинг

Ціни на дизельне пальне порівняно з вівторком, 21 квітня, знизилися на 1,5-2 грн/л, ціни на газ та бензин переважно залишилися без змін, свідчить моніторинг інтернет порталу "Енергореформа".

Згідно з ним, цієї доби по 1,5 та1,54 грн/л від ціни ДП та ДП+ відняла Parallel, по 2 грн/л - Socar.

На Parallel на 0,56 грн/л подешевшав газ.

UPG відняла від ціни на всі види пального, за винятком газу, по 0,1-0,12 грн/л.



Ціни на пальне (середні) станом на 15:00 22 квітня (порівняно з 21 квітня, за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*).

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 69,90 72,90 86,90 88,90 48,90 Socar 75,90 79,90 89,90 (91,90) 92,90 (94,90) 49,98 UPG 72,90 (73,00) 74,88 (75,00) 86,90 (87,00) 88,90 (89,00) 49,00 ОККО 75,90 78,90 89,90 92,90 49,90 WOG 75,90 78,90 89,90 92,90 49,90 Parallel 72,94 75,85 86,99 (88,49) 89,94 (91,48) 47,49 (48,05)

*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках.

Як повідомлялося, згідно з моніторингом інтернетпорталу "Енергореформа" цін на пальне у низці АЗК, на п'ятницю,17 квітня, мережі почали знижувати ціни на дизель - ОККО відняла від цінника по 2 грн/л на обидва види дизелю, на UPG на 3 грн/л подешевшав звичайний ДП, на 4 грн/л - преміальний.

На понеділок, 20 квітня, після UPG та ОККО приблизно на 1-2 грн/л продемонстрували зниження інші досліджувані мережі - "Укрнафта", WOG, Socar. Також приблизно на 1 грн/л в частині АЗК подешевшав бензин.

21 квітня ціни на дизельне пальне порівняно з понеділком, 20 квітня, знизилися ще на 1,6-3,6 грн/л, ціни на бензин переважно залишилися без змін, за винятком UPG, яка відняла від цінника по 1 грн/л на А-95 та А-95+.