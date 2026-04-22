Ціни на нафту утримуються біля попередніх рівнів через очікування переговорів США–Іран
10:47 22.04.2026 |
Ціни на нафту в середу, 22 квітня, залишилися переважно незмінними, інвестори оцінюють перспективи мирних переговорів між США та Іраном після продовження Вашингтоном режиму припинення вогню з Тегераном.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або 0,02%, до 98,51 долара США за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 13 центів, або 0,14%, до 89,53 долара США.
Еталонні контракти на обидві марки нафти зросли приблизно на 3% у вівторок.
Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить на невизначений термін припинення вогню з Іраном, за кілька годин до його закінчення, щоб дозволити продовження переговорів та покласти край війні, яка забрала життя тисяч людей та сколихнула світову економіку.
Цей крок виглядав одностороннім, і не було одразу зрозуміло, чи погодиться Іран, чи союзник США Ізраїль продовжити перемир'я, яке розпочалося два тижні тому.
«Оскільки результати переговорів все ще незрозумілі, а Ормузька протока закрита, ринку бракує чіткого напрямку. Якщо бойові дії не відновляться, ціни, ймовірно, поки що залишаться на поточному рівні», - висловив думку Хіроюкі Кікукава, головний стратег компанії Nissan Securities Investment.
Трамп також заявив, що ВМС США продовжуватимуть блокаду портів та узбережжя Ірану, а іранське керівництво назвало такі дії «актом війни».
