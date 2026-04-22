Ціни на нафту утримуються біля попередніх рівнів через очікування переговорів США–Іран

Ціни на нафту в середу, 22 квітня, залишилися переважно незмінними, інвестори оцінюють перспективи мирних переговорів між США та Іраном після продовження Вашингтоном режиму припинення вогню з Тегераном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або 0,02%, до 98,51 долара США за барель, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 13 центів, або 0,14%, до 89,53 долара США.

Еталонні контракти на обидві марки нафти зросли приблизно на 3% у вівторок.

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить на невизначений термін припинення вогню з Іраном, за кілька годин до його закінчення, щоб дозволити продовження переговорів та покласти край війні, яка забрала життя тисяч людей та сколихнула світову економіку.

Цей крок виглядав одностороннім, і не було одразу зрозуміло, чи погодиться Іран, чи союзник США Ізраїль продовжити перемир'я, яке розпочалося два тижні тому.

«Оскільки результати переговорів все ще незрозумілі, а Ормузька протока закрита, ринку бракує чіткого напрямку. Якщо бойові дії не відновляться, ціни, ймовірно, поки що залишаться на поточному рівні», - висловив думку Хіроюкі Кікукава, головний стратег компанії Nissan Securities Investment.

Трамп також заявив, що ВМС США продовжуватимуть блокаду портів та узбережжя Ірану, а іранське керівництво назвало такі дії «актом війни».
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

