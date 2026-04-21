Ціни на нафту знижуються через надії на продовження переговорів США та Ірану

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 21 квітня, нівелювавши зростання попередньої сесії торгів, на тлі очікувань щодо продовження переговорів між США та Іраном.

Ринок сподівається, що дипломатичні зусилля цього тижня дозволять збільшити постачання сировини з ключового регіону-виробника - Близького Сходу, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 54 центи, або 0,6%, - до 94,94 дол. за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у травні впала на 1,11 дол., або 1,2%, - до 88,50 дол. Більш активний червневий контракт знизився в ціні на 76 центів, або 0,9%, - до 86,66 дол.

Зазначається, що обидва еталони зросли в понеділок: Brent - на 5,6%, а WTI - на 6,9%, після того, як Іран знову закрив Ормузьку протоку, а США захопили іранське вантажне судно в межах блокади портів країни.

Водночас попри ризики подальших перебоїв у поставках, інвестори зосередилися на ймовірності продовження перемир'я або підписання остаточної угоди. Аналітики ING зазначають, що торгівля на енергетичних ринках наразі відображає оптимізм щодо переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

За даними джерел, Іран розглядає можливість участі у мирних переговорах у Пакистані за посередництва Ісламабаду. Водночас головний переговірник і спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підкреслив, що Тегеран не вестиме діалог під тиском погроз.

Наразі судноплавство через Ормузьку протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти, залишається обмеженим. В аналітичній групі Citi прогнозують, що у разі тривалої блокади загальні втрати ринку можуть сягнути 1,3 млрд барелів, а ціни у другому кварталі 2026 року зростуть до 110 дол. за барель.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,29 0,66 43,9300  0,29 0,66
EUR 51,6783  0,37 0,72 51,6836  0,39 0,75

