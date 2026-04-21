Фінансові новини
- |
- 21.04.26
- |
- 21:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту знижуються через надії на продовження переговорів США та Ірану
10:50 21.04.2026 |
Ціни на нафту знизилися у вівторок, 21 квітня, нівелювавши зростання попередньої сесії торгів, на тлі очікувань щодо продовження переговорів між США та Іраном.
Ринок сподівається, що дипломатичні зусилля цього тижня дозволять збільшити постачання сировини з ключового регіону-виробника - Близького Сходу, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 54 центи, або 0,6%, - до 94,94 дол. за барель. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою у травні впала на 1,11 дол., або 1,2%, - до 88,50 дол. Більш активний червневий контракт знизився в ціні на 76 центів, або 0,9%, - до 86,66 дол.
Зазначається, що обидва еталони зросли в понеділок: Brent - на 5,6%, а WTI - на 6,9%, після того, як Іран знову закрив Ормузьку протоку, а США захопили іранське вантажне судно в межах блокади портів країни.
Водночас попри ризики подальших перебоїв у поставках, інвестори зосередилися на ймовірності продовження перемир'я або підписання остаточної угоди. Аналітики ING зазначають, що торгівля на енергетичних ринках наразі відображає оптимізм щодо переговорів між Вашингтоном і Тегераном.
За даними джерел, Іран розглядає можливість участі у мирних переговорах у Пакистані за посередництва Ісламабаду. Водночас головний переговірник і спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф підкреслив, що Тегеран не вестиме діалог під тиском погроз.
Наразі судноплавство через Ормузьку протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти, залишається обмеженим. В аналітичній групі Citi прогнозують, що у разі тривалої блокади загальні втрати ринку можуть сягнути 1,3 млрд барелів, а ціни у другому кварталі 2026 року зростуть до 110 дол. за барель.
|
|
ТЕГИ
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом
|FT: Франція і Німеччина вивчають ідею символічного членства України в ЄС
|Україна адаптувалася до війни без США — аналіз The Atlantic
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
|ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
|Україна почне блокувати YouTube-канали за незаконну рекламу азартних ігор — PlayCity співпрацює з відеоплатформою
|Дизпальне й бензин: які ціни на АЗС України 21 квітня
|Оцінка збитків морського сектору України відбудеться за участі Міжнародної морської організації
|Зеленський затвердив закон щодо синхронізації енергоринку України з європейським
Бізнес
|Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
|Ринок приватних космічних запусків набирає обертів: Blue Origin уперше повторно використала ракету New Glenn
|Чіпова незалежність Ілон Маска: проєкт Terafab переходить до практичної реалізації
|Дефіцит DRAM триватиме до 2027 року: виробники покриють лише 60% попиту
|«Неприступна» система зламана: хакери викрали $290 млн і обвалили довіру на крипторинку
|Контроль замість анонімності: Anthropic посилює вимоги до користувачів Claude
|YouTube змінює підхід: користувачі отримали можливість повністю відключати Shorts