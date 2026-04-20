Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Ціни на нафту додають понад 5%, Brent торгується на рівні $95,3 за барель

Ціни на нафту додають понад 5% на торгах у понеділок на побоюваннях щодо нової ескалації близькосхідного конфлікту після захоплення американськими військовими іранського судна й відновлення блокування Тегераном Ормузької протоки.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:20 кч становить $95,33 за барель, що на $4,95 (на 5,48%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти подешевшали на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість впала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за барель.

Обидва сорти подешевшали більш ніж на 9% у п'ятницю після того, як іранська влада оголосила, що відкрила Ормузьку протоку для цивільних суден. Після цього президент США Дональд Трамп повідомив, що американська блокада протоки, тим не менш, триватиме до укладення фінальної угоди про перемир'я з Іраном.

У суботу Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що знову закрив Ормузьку протоку. А в неділю стало відомо, що американські військові перехопили й узяли під контроль суховантаж, що йшов Оманською затокою під прапором Ірану.

За даними іранських ЗМІ, Тегеран відмовляється від нового раунду переговорів зі США, пояснюючи це завищеними вимогами Вашингтона, нереалістичними очікуваннями, постійною зміною переговорної позиції та морською блокадою Ірану, що триває.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8943
  0,2575
 0,59
EUR
 1
 51,7667
  0,3451
 0,67

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6563  0,23 0,53 44,2871  0,23 0,51
EUR 51,4571  0,31 0,61 52,2529  0,30 0,58

Міжбанківський ринок на 17.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0400  0,23 0,52 44,0700  0,21 0,48
EUR 52,1345  0,57 1,11 52,1568  0,56 1,08

