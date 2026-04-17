Ціни на бензин і дизель знизилися: АЗС, 16 квітня

У четвер, 16 квітня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 3 коп. до 73,12 грн/л, на дизельне пальне - на 1 коп. до 91,39 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 76,58 грн/л (здешевшав на 51 коп.); бензин марки А-95 - 73,12 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 67,34 грн/л (здорожчав на 2 коп.); дизпальне - 91,39 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 49,17 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно з попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,9 грн/л; дизпальне - 89,5 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 89,95 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 93,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,94 грн/л; дизпальне - 88,99 грн/л; автогаз - 47,61 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 93,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 91,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.