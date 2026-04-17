Фінансові новини
- |
17.04.26
- |
07:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на бензин і дизель знизилися: АЗС, 16 квітня
16:49 16.04.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 76,58 грн/л (здешевшав на 51 коп.); бензин марки А-95 - 73,12 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 67,34 грн/л (здорожчав на 2 коп.); дизпальне - 91,39 грн/л (здешевшало на 1 коп.). Середня ціна автогазу становить 49,17 грн/л, що на 1 коп. більше порівняно з попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,9 грн/л; дизпальне - 89,5 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 89,95 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 93,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,94 грн/л; дизпальне - 88,99 грн/л; автогаз - 47,61 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 93,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 91,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
