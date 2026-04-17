17.04.26
07:23
Нафта подорожчала до $95,7 за барель
16:12 16.04.2026 |
Підйом цін на нафту посилився в четвер на побоюваннях, що переговори про врегулювання збройного конфлікту на Близькому Сході не призведуть до швидкого відновлення поставок палива на світовий ринок.
Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 14:21 к.ч. піднімається на $0,77 (0,81%), до $95,7 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,33 (0,36%), до $91,62 за барель.
Учасники ринку сподіваються, що Тегерану і Вашингтону вдасться відновити переговори і дійти якоїсь угоди до завершення терміну дії перемир'я наступного тижня. Напередодні телеканал "Аль-Джазіра" повідомив про прибуття до Тегерана делегації пакистанських посередників для відновлення американо-іранських переговорів.
Водночас The Washington Post написала, що США направляють на Близький Схід понад 10 тис. військовослужбовців. За словами співрозмовників газети, у Вашингтоні розглядають варіанти з додатковими ударами або наземними діями, якщо перемир'я буде порушено.
"Ми все ще сумніваємося в швидкому завершенні війни, - зазначив аналітик PVM Джон Еванс. - На кожен новинний заголовок знайдеться інший, протилежний за змістом".
Тим часом Reuters із посиланням на джерела повідомляє, що Іран може дозволити суднам проходити Ормузькою протокою вздовж берегів Оману, якщо сторонам вдасться уникнути відновлення військових дій.
За оцінками аналітиків ING, блокування Ормузької протоки скоротило постачання нафти на світовий ринок приблизно на 13 млн барелів на добу. Аналітикиня Barclays Лідія Рейнфорт оцінює втрати поставок більш ніж у 10 млн б/д.
