- 16.04.26
- 09:45
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Чи повірили ринки Трампу? Нафта дешевшає на тлі його сигналів — Reuters
08:33 16.04.2026
Світові ціни на нафту продовжують падати, оскільки сподівання на угоду між США та Іраном переважають побоювання щодо перебоїв у поставках на ключові ринки.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 44 центи, або 0,5%, до 94,49 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 70 центів, або на 0,8%, до 90,59 долара за барель.
"Хоча є надія на деескалацію між США та Іраном, багато інвесторів залишаються скептично налаштованими, враховуючи, що переговори неодноразово зривалися навіть після того, як, здавалося б, досягли прогресу", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.
За його словами, доки не буде досягнуто мирної угоди та не буде відновлено вільне судноплавство протокою, очікується, що ціни на WTI продовжуватимуть коливатися між 80 та 100 доларами.
Тим часом Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси сирої нафти скоротилися на 913 тисяч барелів до 463,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 квітня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо зростання на 154 тисяч барелів.
Нафтова криза та вплив на світ
Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) консультується з урядами Азії та Європи щодо вивільнення більшої кількості запасів нафти через масштабну енергетичну кризу, викликану війною в Ірані. В МЕА прогнозують "нафтовий шок", який буде страшнішим, ніж у 1970-х роках.
Втім, 15 квітня світові ціни на нафту дещо впали на тлі сподівань, що Іран відновить переговори зі США та Ізраїлем, щоб припинити конфлікт, який закрив Ормузьку протоку.
У Європі теж б'ють на сполох. Наприклад, можлива нестача реактивного палива через війну в Ірані є "головним занепокоєнням" для Єврокомісії та приводом для авіакомпаній посилити тиск на кліматичну політику ЄС.
ТОП-НОВИНИ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд
|Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
|Ексдетектив НАБУ очолив Держмитницю
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
|Підтримка за рахунок активів РФ: Україна отримала фінальний транш GBP 752 млн від Великої Британії
|Свириденко окреслила принципи роботи Американсько-українського інвестфонду
|Чи повірили ринки Трампу? Нафта дешевшає на тлі його сигналів — Reuters
|Зеленський повідомив про ремонт нафтопроводу «Дружба» до кінця квітня
|МЕА заявило, що війна в Ірані знівелювала прогнозоване зростання попиту на нафту у 2026 році
|Пожвавлення агроекспорту: у березні Україна наростила постачання великої рогатої худоби
|Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
|Для біткоїна представили захист від квантових атак
|Війна в Ірані стимулювала рекордний експорт електромобілів з Китаю
|Amazon готується вивести на ринок супутниковий LEO-інтернет у 2026 році
|П’ять гігагерців у кишені: як Dimensity 9600 Pro стирає межу між мобільними та ПК-чипами
|Відповідальний ШІ: Google оновила безпеку Gemini у відповідях на запити про психічне здоров’я
|У Google Chrome з’явилися вертикальні вкладки та вдосконалений режим читання