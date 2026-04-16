Чи повірили ринки Трампу? Нафта дешевшає на тлі його сигналів — Reuters

Світові ціни на нафту продовжують падати, оскільки сподівання на угоду між США та Іраном переважають побоювання щодо перебоїв у поставках на ключові ринки.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на ‌44 центи, або 0,5%, до 94,49 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 70 центів, або на 0,8%, до 90,59 долара за барель.

"Хоча є надія на деескалацію між США та Іраном, багато інвесторів залишаються скептично налаштованими, враховуючи, що переговори неодноразово зривалися навіть після того, як, здавалося б, досягли прогресу", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

За його словами, доки не буде досягнуто мирної угоди та не буде відновлено вільне судноплавство протокою, очікується, що ціни на WTI продовжуватимуть коливатися між 80 та 100 доларами.

Тим часом Управління енергетичної інформації США повідомило в середу, що запаси сирої нафти скоротилися на 913 тисяч барелів до 463,8 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 квітня, порівняно з очікуваннями аналітиків в опитуванні Reuters щодо зростання на 154 тисяч барелів.
Нафтова криза та вплив на світ

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) консультується з урядами Азії та Європи щодо вивільнення більшої кількості запасів нафти через масштабну енергетичну кризу, викликану війною в Ірані. В МЕА прогнозують "нафтовий шок", який буде страшнішим, ніж у 1970-х роках.

Втім, 15 квітня світові ціни на нафту дещо впали на тлі сподівань, що Іран відновить переговори зі США та Ізраїлем, щоб припинити конфлікт, який закрив Ормузьку протоку.

У Європі теж б'ють на сполох. Наприклад, можлива нестача реактивного палива через війну в Ірані є "головним занепокоєнням" для Єврокомісії та приводом для авіакомпаній посилити тиск на кліматичну політику ЄС.
За матеріалами: РБК-Україна
 

