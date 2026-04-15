Зеленський повідомив про ремонт нафтопроводу «Дружба» до кінця квітня

Нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня.

Про це глава держави повідомив під час спільного з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом спілкування з журналістами у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо нафтопроводу, як ми обіцяли, до кінця квітня він буде відремонтований. Не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але це питання про інше. Так. До кінця квітня. Ми дуже віримо, що це буде збігатися з іншими обов'язками країн Європейського Союзу, передусім Угорщини, які блокували ті чи інші важливі для нас рішення", - сказав Зеленський.