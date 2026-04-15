Нафта дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $95,6 за барель
10:09 15.04.2026 |
Ціни на нафту помірно зростають вранці в середу після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, спричиненого надіями на деескалацію ситуації на Близькому Сході.
Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:12 кч піднімається на $0,85 (0,9%), до $95,64 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $4,57 (4,6%), до $94,79 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,2 (0,22%), до $91,48 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів впала на $7,8 (7,87%), до $91,28 за барель.
Напередодні ЗМІ повідомили, що США та Іран обговорюють ще один раунд очних консультацій для довгострокового припинення бойових дій, до того ж націлені на їх проведення до закінчення двотижневого перемир'я, оголошеного 7 квітня.
Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що переговори між американською та іранською сторонами в Пакистані можуть відбутися протягом двох днів. "Вам слід залишитися там (у Пакистані - ІФ-У), тому що дещо хороше може статися протягом найближчих двох днів. Ми все більше схиляємося до того, щоб вирушити туди", - сказав голова Білого дому в інтерв'ю журналісту The New York Post.
Падіння цін на нафту у вівторок стало наслідком очікувань, що відновлення діалогу може призвести до укладення угоди щодо іранської ядерної програми і подальшого відкриття судноплавства в Ормузькій протоці, написали аналітики Ritterbusch & Associates.
Ринок вважає, що найгірше вже позаду, і чекає на нові переговори, проте поки що це радше надії, ніж ознаки реального прогресу, зазначив Сурво Саркар з DBS Bank.
"Нафта на фізичному ринку коштує суттєво більше, ніж ф'ючерси", - додав він.
Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінило скорочення світових поставок нафти в березні внаслідок близькосхідного конфлікту в 10,1 млн барелів на добу (б/д). МЕА очікує, що у квітні скорочення пропозиції посилиться.
Організація також переглянула прогнози для ринку на весь 2026 рік: тепер вона очікує зниження попиту на нафту на 84 тис. б/д, пропозиції - на 1,5 млн б/д. Місяцем раніше МЕА прогнозувало підвищення попиту цього року на 644 тис. б/д, пропозиції - на 1,1 млн б/д.
Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень зросли на 6,1 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 1,3 млн барелів.
API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 кч.
