Нафта дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $95,6 за барель

Ціни на нафту помірно зростають вранці в середу після різкого зниження за підсумками попередньої сесії, спричиненого надіями на деескалацію ситуації на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:12 кч піднімається на $0,85 (0,9%), до $95,64 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $4,57 (4,6%), до $94,79 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $0,2 (0,22%), до $91,48 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів впала на $7,8 (7,87%), до $91,28 за барель.

Напередодні ЗМІ повідомили, що США та Іран обговорюють ще один раунд очних консультацій для довгострокового припинення бойових дій, до того ж націлені на їх проведення до закінчення двотижневого перемир'я, оголошеного 7 квітня.

Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що переговори між американською та іранською сторонами в Пакистані можуть відбутися протягом двох днів. "Вам слід залишитися там (у Пакистані - ІФ-У), тому що дещо хороше може статися протягом найближчих двох днів. Ми все більше схиляємося до того, щоб вирушити туди", - сказав голова Білого дому в інтерв'ю журналісту The New York Post.

Падіння цін на нафту у вівторок стало наслідком очікувань, що відновлення діалогу може призвести до укладення угоди щодо іранської ядерної програми і подальшого відкриття судноплавства в Ормузькій протоці, написали аналітики Ritterbusch & Associates.

Ринок вважає, що найгірше вже позаду, і чекає на нові переговори, проте поки що це радше надії, ніж ознаки реального прогресу, зазначив Сурво Саркар з DBS Bank.

"Нафта на фізичному ринку коштує суттєво більше, ніж ф'ючерси", - додав він.

Напередодні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оцінило скорочення світових поставок нафти в березні внаслідок близькосхідного конфлікту в 10,1 млн барелів на добу (б/д). МЕА очікує, що у квітні скорочення пропозиції посилиться.

Організація також переглянула прогнози для ринку на весь 2026 рік: тепер вона очікує зниження попиту на нафту на 84 тис. б/д, пропозиції - на 1,5 млн б/д. Місяцем раніше МЕА прогнозувало підвищення попиту цього року на 644 тис. б/д, пропозиції - на 1,1 млн б/д.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви в країні за минулий тиждень зросли на 6,1 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 1,3 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані міністерства енергетики США щодо запасів нафти будуть опубліковані в середу о 17:30 кч.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5500  0,11 0,25 43,5900  0,11 0,24
EUR 51,3454  0,08 0,15 31,3838  19,92 38,83

