Нафта дешевшає: Brent поблизу $97,9 на новинах про можливі переговори

Ціни на нафту опускаються у вівторок на очікуваннях, що Вашингтон і Тегеран можуть відновити переговори про врегулювання конфлікту після початку блокади Ормузької протоки американськими військовими силами.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 кч становить $97,89 за барель, що на $1,47 (1,48%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок ці контракти подорожчали на $4,16 (4,4%), до $99,36 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $2,33 (2,35%), до $96,75 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $2,51 (2,6%), до $99,08 за барель.

Іранська сторона висловила сильне бажання укласти угоду зі США, заявив у понеділок американський президент Дональд Трамп. "Я можу сказати вам, що з нами зв'язалася інша сторона, вони дуже сильно, дуже сильно хочуть угоди", - відповів Трамп на запитання журналістів.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела, США та Іран обговорюють проведення ще одного раунду очних переговорів для довгострокового припинення бойових дій, до того ж націлені на їх проведення до закінчення двотижневого перемир'я, оголошеного 7 квітня.

У неділю Трамп заявив, що у Вашингтона не вийшло домовитися з Тегераном щодо питання іранської ядерної програми на переговорах в Ісламабаді, у зв'язку з чим американські військові почнуть морську блокаду Ірану.

За даними LSEG, попри розпочату блокаду, у вівторок через Ормузьку протоку пройшов танкер Rich Starry, що належить китайським власникам, який перевозить нафту і хімічну продукцію.