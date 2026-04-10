Нафта помірно дорожчає, Brent торгується близько $96,7 за барель

Ціни на нафту помірно підвищуються вранці в п'ятницю, в центрі уваги ринку залишається ситуація на Близькому Сході.

Вартість червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними на 8:09 кч, збільшилася на $0,74 (0,77%), до $96,66 за барель. У четвер контракт подорожчав на $1,17 (1,2%), до $95,92 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу піднялися в ціні на $0,45 (0,46%), до $98,32 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $3,46 (3,7%), до $97,87 за барель.

Повідомлення про досягнення Вашингтоном і Тегераном угоди про двотижневе перемир'я для проведення переговорів спричинили обвал котирувань нафти в середу, проте згодом ціни частково відновилися на тлі сумнівів щодо стійкості режиму припинення вогню і можливості швидкого відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Уже наступного дня після повідомлення про тимчасове припинення бойових дій Іран звинуватив США в порушенні домовленостей, оскільки Ізраїль продовжував завдавати ударів по Лівану. Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф засумнівався в доцільності проведення переговорів із Вашингтоном на цьому тлі. Іран пригрозив знову перекрити рух суден в Ормузькій протоці.

Пізніше ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив про готовність почати прямі переговори з Ліваном, тоді як ліванська влада повідомила, що не має наміру в них вступати без попереднього припинення вогню.

Тим часом Кувейт і Саудівська Аравія звинуватили Іран та його союзників у здійсненні ударів по об'єктах на їхніх територіях. Державне агентство Саудівської Аравії з посиланням на анонімне джерело повідомило, що внаслідок атак було понівечено низку об'єктів паливно-енергетичного комплексу королівства, зокрема насосні станції на трубопроводі Схід-Захід, що дає змогу експортувати нафту без використання Ормузької протоки, а також об'єкти на нафтопромислі в Маніфі.

На зміну хвилі полегшення, що охопила ринок після оголошення про двотижневе перемир'я, дуже швидко прийшли сумніви, зазначив аналітик IG Тоні Сікамор. "Усі пильно стежать за даними про рух танкерів через Ормузьку протоку в пошуках будь-яких ознак збільшення активності напередодні мирних переговорів", - написав експерт. Напередодні рух суден через протоку становив менше ніж 10% від звичайного обсягу.

Тим часом президент США Дональд Трамп увечері в четвер заявив телеканалу NBC, що Вашингтон і Тегеран уже в недалекому майбутньому можуть домогтися угоди щодо врегулювання конфлікту. Водночас Трамп пригрозив, що якщо Іран не укладе угоду, то на нього чекають "дуже болючі" наслідки.

